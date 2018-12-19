В Москве завершился ХХХ Международный фестиваль баянистов

На заключительном гала-концерте участники фестиваля "Баян и баянисты" выступили в Российской академии музыки имени Гнесиных. Многие из известных солистов имеют свои ансамбли: Трио Айдара Салахова, Джазовое трио Сергея Осокина, Ансамбль "Эйфория" Айдара Гайнуллина. И все они - ученики народного артиста России, профессора Фридриха Липса. В этом году музыкант отмечает двойной юбилей: свое 70-летие и 30-летие созданного им баянного фестиваля.

Ваши ученики не просто играли в концерте, но и поздравляли вас с юбилеем. Смогли вас чем-то удивить?

Фридрих Липс: Заключительный концерт был заряжен на популярные жанры: джаз, фолк, поп-музыку, чему я, в принципе, ребят никогда не учил. Мы проходили Баха, Скарлатти, Франка, Губайдулину. Но они великолепно чувствуют себя и в других направлениях. При этом каждый блестяще играет классику. Очень горжусь, что публика с восторгом принимала их на концертах фестиваля.

В каких странах у публики популярен сегодня баян?

Фридрих Липс: В первую очередь, это Россия и наши бывшие республики: Украина, Беларусь, Казахстан. А сейчас на подъеме еще и Китай. Еще лет 25 назад у них все находилось в зачаточном состоянии: репертуар, инструментарий, педагогический состав. А теперь они на взлете, и едва ли не конкуренты нам на конкурсах. Как говорит мой литовский коллега: "воспитали на свою голову" (смеется). Недавно я давал мастер-классы в Китае, в городах Тяньцзинь и Шанхай. Тяньцзинь - настоящий центр развития баянного искусства. Баян преподается в семи консерваториях этого региона. В Шанхае, экономической столице, пока только два педагога.

Как вы выбираете свою музыку для баяна?

Фридрих Липс: Мне всегда хотелось играть только хорошую музыку: сочинения французских клавесинистов, органные сочинения Баха, Мессиана. Но все это были переложения. Гленн Гульд как-то сказал, что Моцарт и Шопен писали не для его рояля, а я бы перефразировал так: "Композитор Владислав Золотарев стал писать для моего баяна!". Именно он увидел в моем искусстве своего исполнителя, а я в нем - своего композитора. Его большой талант отметили такие величины, как Шнитке, Денисов, Губайдулина. Дальше у меня стали развиваться через баян отношения и с этими композиторами.

У вас сложился особый творческий союз с Софией Губайдулиной?

Фридрих Липс: Взлет Софии Асгатовны начался в 1988 году, после фестиваля в Бостоне, когда мы с Владимиром Тонхой исполнили ее сочинение "Семь слов Христа". Именно тогда вышла статья в New York Times "Америка открывает гений Губайдулиной". А российская премьера состоялась под названием "Партита в семи частях" - решили перестраховаться! Появление любого ее сочинения для баяна (а для меня она написала их семь) всегда становилось событием, начиная с De Profundis, ставшим "шоком" не только для баянистов.

Но сейчас мы общаемся довольно редко. Сказывается и ее возраст, и то, что она живет в Германии. Два года назад я исполнил в Малом зале консерватории ее новое сочинение Fachwerk.

А сами вы, немец по крови, никогда не думали обосноваться в Германии?

Фридрих Липс: Мои прародители приехали в Россию очень давно, еще при Екатерине II, и жили в Республике немцев Поволжья. В 90-е в нашей семье возникали подобные настроения, ведь в России тогда была сплошная неустроенность, нестабильность. Но изначально я был убежден, что в Германии материально мне будет комфортнее, а вот духовно, творчески мне всегда будет лучше здесь.

Справка "РГ":

Фридрих Липс, выпускник Магнитогорского музыкального училища (1967) и Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (1972). С 1996 года руководит кафедрой народных инструментов, а с 2004 года - заведующий кафедрой баяна, аккордеона РАМ им. Гнесиных. Является первым исполнителем более 80 произведений российских композиторов для баяна. Среди авторов, посвящающих свои сочинения музыканту, - В. Золотарев, С. Губайдулина, Э. Денисов, А. Холминов, Р. Леденев, К. Волков, С. Беринский, Е. Подгайц, М. Броннер, Т. Сергеева, А. Журбин и многие другие. Свыше 100 произведений записаны в фонд Радио и на 40 компакт-дисках. Среди учеников - более 60 лауреатов международных и национальных конкурсов. Является инициатором и художественным руководителем международного фестиваля "Баян и баянисты" в Москве.