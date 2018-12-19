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19.12.2018 06:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В космическом городке Приамурья пропали 700 тонн мазута

Текст: Александр Ярошенко

Власти ЗАТО Циолковский недосчитались 700 тон мазута, который таинственным образом исчез из хранилища местной котельной.

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- Прокуратура Амурской области в ближайшее время начнет комплексную проверку по данному факту, - рассказала "РГ" Юлия Адушева, помощник прокурора региона.

Накануне, на заседании областного правительства эту проблему озвучил губернатор Приамурья Василий Орлов. Он отметил, что пока неизвестно, куда делся мазут. Это может быть как неправильный учет, так и хищение. Решено провести проверку всех котельных, которые работают на этом топливе.

Сегодня в Амурской области столбик термометра по ночам опускается до 30 градусов мороза, власти региона обещают не допустить коммунальной драмы в Циолковском. Для закупки дополнительных 900 тонн мазута из резервного фонда областного правительства выделено более 32 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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