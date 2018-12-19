Кроссовер Mazda CX-5 сохранил звание российского бестселлера марки

Бестселлером Mazda на российском рынке по-прежнему остается кроссовер CX-5. В ноябре текущего года было продано 2431 машина, рост продаж составил 24%, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

С начала года продано 19,9 тысячи Mazda CX-5. Рост продаж - 19%. Модель вошла в топ-25 самых продаваемых в России.

Всего по стране автомобилей Mazda в ноябре было продано 3056 штук. Это на 19% больше, чем годом ранее. За январь-ноябрь 2018 реализовано более 20 тысяч машин, что выше аналогичного периода прошлого года на 23%. Рыночная доля марки в России в этом году составила 1,7%.

Напомним, ранее в России стартовали продажи обновленной Mazda 6. Автомобиль можно купить от 1 451 000 рублей до 2 172 000 рублей. Седан предлагается в комплектациях Drive, Active, Supreme, Supreme Plus, Executive и Executive Plus в девяти разных цветах.

В следующем году до нашей страны также должна добраться новая "трешка".