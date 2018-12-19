В пермской школе детей заставили платить за катание на лыжах

В Соликамске Пермского края со школьников на уроках физкультуры брали деньги за прокат лыж. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Как пояснили в надзорном ведомстве, дети, не имевшие собственных лыж, брали их на школьной лыжной базе напрокат, уплачивая при этом тридцать рублей.

Про это узнала прокуратура и внесла представление на имя начальника управления образования Соликамска. Дело в том, что поскольку образование в нашей стране бесплатное, то инвентарь для занятий физкультурой также должен предоставляться бесплатно. Сейчас ситуация урегулирована. Лыжи школьникам выдают бесплатно.