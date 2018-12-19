В Удмуртии при пожаре погибли три женщины и подросток

В Удмуртии при пожаре погибло четыре человека. Происшествие случилось сегодня около 3.40 в одном из восьмиквартирных бараков по улице Труда в городе Сарапуле, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Среди погибших три женщины и 13-летний подросток. По данным МЧС, площадь пожара составила 416 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать в 6.21 по местному времени. В тушении пожара были задействованы 64 человека и 35 единиц техники.

На момент возгорания в доме находились 10 человек. Шестеро из них, в том числе четверо малолетних детей, успели эвакуировать. Одна из пострадавших, спасаясь от пожара, выпрыгнула из окна второго этажа. С травмами ее госпитализировали.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Силовики также проверят версию о халатности сотрудников контрольных органов, которые должны проверять соблюдение требований пожарной безопасности в жилых домах. По факту происшествия возбудили уголовные дела по части 3 статьи 109 УК России (Причинение смерти по неосторожности) и части 2 статьи 293 (Халатность).

На место трагедии выехал главный следователь Удмуртии, следователи-криминалисты. Сейчас территория осматривается, решается вопрос о назначении судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Допрашиваются очевидцы.