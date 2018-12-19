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19.12.2018 14:00
Проект: В регионах

Транснефть - Западная Сибирь ввела в эксплуатацию в 2018 году 80,6 км магистральных трубопроводов

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило работы по реконструкции и техническому перевооружению линейной части магистральных нефтепроводов (МН) и магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП) в рамках программы технического перевооружения, капитального ремонта и реконструкции (ТПР и КР) объектов общества на 2018 год.

Цель - обеспечение безотказной и безаварийной эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, соблюдение объемов поставок нефти нефтепродуктов и исполнение договорных обязательств перед компаниями-партнерами.

Всего в течение текущего года специалисты предприятия ввели в эксплуатацию магистральные трубопроводы общей протяженностью 80,6 км. Была проведена реконструкция пяти участков МН Анжеро-Судженск-Красноярск, участка МН Красноярск -Иркутск и участка МНПП Омск-Сокур.

В рамках реконструкции участка Кемчуг - Вознесенка МН Анжеро-Судженск - Красноярск также были заменены переходы через автомобильные и железные дороги, малый водоток - реку Батоишка.

При выполнении работ программы ТПР и КР специалисты предприятия строго соблюдали нормы и требования политики качества в области строительства и действующего природоохранного законодательства РФ. Так в ходе подготовки к реконструкции и техническому перевооружению линейной части МН и МНПП были выполнены инженерно-экологические изыскания по установлению в районах проводимых работ редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу РФ, региональные Красные книги. Особое внимание было уделено требованиям промышленной безопасности.

Все работы на объектах линейной части МН и МНПП АО "Транснефть - Западная Сибирь" по программе ТПР и КР были завершены в плановые сроки.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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