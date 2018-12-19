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19.12.2018 14:28
Проект: В регионах

У-УАЗ занял второе место во всероссийском конкурсе профстандартов

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) занял второе место в номинации "Лучшая производственная компания по внедрению профессиональных стандартов" общероссийского конкурса "Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организации".

На конкурс были поданы более 350 заявок от российских предприятий, которые не только внедряют, но и самостоятельно разрабатывают профессиональные стандарты, а также имеют эффективно работающие центры оценки квалификации (ЦОК) персонала.

Организаторами выступили Национальное агентство развития квалификаций и ФГБУ "ВНИИ труда" Министерства труда и социальной защиты России. Оценка заявок проводилась по восьми критериям, которые включали в себя, в частности, долю работников, направленных предприятием на повышение квалификации, внесение изменений в штатное расписание в соответствии с профстандартами, участие организации в разработке профстандартов, наличие стимулирующих выплат или других изменений в оплате труда работников в связи с внедрением профстандартов.

"Итог конкурса - показатель работы нашего предприятия, с 2016 года уделяющего серьезное внимание внедрению профессиональных стандартов, - отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых. - Профстандарты позволяют объективно оценивать компетентность и квалификацию персонала, а технология проведения анализа кадрового потенциала через недавно созданный центр оценки квалификации  помогает выработать вектор создания программ развития и обучения сотрудников предприятия". 

АО "Улан-Удэнский авиационный завод" - одно из производственных предприятий холдинга "Вертолеты России". Современный производственный и технологический потенциал завода позволяет быстро организовать изготовление новых типов летательных аппаратов, совмещать создание опытных образцов с серийным выпуском техники. За 75 лет существования на заводе построили более 8000 летательных аппаратов. Сегодня завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).

АО "Вертолеты России" - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга - Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании.

Госкорпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолеты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 триллиона 589 миллиардов рублей, консолидированная чистая прибыль - 121 миллиарда рублей, а EBITDA - 305 миллиардов рублей. Заработная плата в среднем по корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.

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