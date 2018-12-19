В Омске скончался заслуженный тренер России Андрей Слуднов

После продолжительной болезни на 59-м году жизни умер известный омский тренер по плаванию Андрей Слуднов. Как рассказали в пресс-службе областного Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта, с середины 90-х годов он воспитал плеяду чемпионов.

С 1987 года выпускник Омского государственного института физической культуры Андрей Слуднов работал в областной спортивной школе олимпийского резерва. На протяжении последних двенадцати лет возглавлял отделение плавания. Однако в систему подготовки будущих спортсменов он, вместе с супругой Натальей Рощиной, пришел еще раньше - в 1985 году.

Первым громким успехом супружеской четы тренеров стала золотая медаль Чемпионата России 1994 года, завоеванная их воспитанником Дмитрием Чернышевым. Но главной гордостью стал их сын Роман, участник четырех Олимпиад и бронзовый призер Сиднея-2000. Роман Слуднов под руководством родителей стал двукратным победителем первенства Европы, завоевал два "золота" и установил два мировых рекорда на чемпионате мира в Афинах.

Всего же Андрей Слуднов воспитал три десятка мастеров спорта и около сорока кандидатов в мастера. Прощание с тренером состоится в Омске 20 декабря.