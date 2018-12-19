В Омске завершено расследование хищений на 1,7 миллиарда рублей

Следователи готовы передать в суд уголовное дело о хищениях около 1,7 миллиарда рублей со счетов одной из омских страховых компаний.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ, на скамье подсудимых окажутся четверо.

Их обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: о хищении и легализации средств, добытых преступным путем. Трое находятся под арестом, один под подпиской о невыезде. Однако в крупной афере участвовали и другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

- Обвиняемые, действуя в составе организованной группы с четким распределением ролей, в 2013 - 2016 годах похитили денежные средства ООО "Страховая инвестиционная компания", основным видом деятельности которого являлось страхование гражданской ответственности организаций-застройщиков,- пояснили в СКР.

Списание различных сумм со счетов страховой компании подельники осуществляли под видом предоставления корпоративных займов, отчисления дивидендов, оплаты агентского вознаграждения, покупки ценных бумаг и недвижимости, передачи векселей в пользу. Все эти операции проводились по фиктивным основаниям. Легализацию украденных денег, по мнению следствия, подсудимые осуществляли, переводя их на счета подконтрольных организаций под видом гражданских сделок.

Фигуранты вину не признают. Однако следователям удалось собрать обширную базу доказательств, объем материалов дела составляет 180 томов. В счет возмещения причиненного ущерба на имущество криминального квартета стоимостью полмиллиарда рублей был наложен арест. После составления следователями обвинительного заключения дело уйдет в суд для рассмотрения по существу.