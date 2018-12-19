В Ставрополе медэксперта заподозрили в продаже инвалидностей

В Ставрополе руководителя филиала № 24 ФКУ "ГБ МСЭ по Ставропольскому краю" министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Анатолия Лебедева правоохранители, по информации СУ СКР по краю, подозревают в продаже удостоверений на инвалидность..

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте краевого следственного управления СК РФ, "в октябре и ноябре текущего года подозреваемый получил от двух граждан по 15 тысяч рублей за принятие решений об установлении группы инвалидности". Задержан Лебедев совместными усилиями следственного комитета с региональными управлениями ФСБ и МВД.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 290 УК РФ (получение взятки). Сейчас руководитель филиала медико-социальной экспертизы заключен под стражу. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств.

