Под Калининградом шестилетнего ребенка насмерть придавил шкаф

В Калининградской области стартовала доследственная проверка в связи со смертью шестилетнего ребенка. Мальчика придавил высокий металлический шкаф с хозяйственным инвентарем.

Сообщение о ЧП поступило в правоохранительные органы вечером 18 декабря, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Калининградской области. Конструкция, где хранился инвентарь, стояла во дворе многоквартирного дома - кто-то прислонил ее к наружной стене гаража. Вероятно, ребенок играл рядом со шкафом и случайно его задел.

Сейчас следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. В частности, выяснить, кому принадлежала опасная конструкция. Специалисты опрашивают очевидцев, в том числе соседей семьи. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка. По результатам проверки следователи решат, будет ли возбуждено уголовное дело.