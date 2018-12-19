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Под Калининградом шестилетнего ребенка насмерть придавил шкаф 12:36
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19.12.2018 12:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Калининградом шестилетнего ребенка насмерть придавил шкаф

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В Калининградской области стартовала доследственная проверка в связи со смертью шестилетнего ребенка. Мальчика придавил высокий металлический шкаф с хозяйственным инвентарем.

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Сообщение о ЧП поступило в правоохранительные органы вечером 18 декабря, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Калининградской области. Конструкция, где хранился инвентарь, стояла во дворе многоквартирного дома - кто-то прислонил ее к наружной стене гаража. Вероятно, ребенок играл рядом со шкафом и случайно его задел.

Сейчас следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. В частности, выяснить, кому принадлежала опасная конструкция. Специалисты опрашивают очевидцев, в том числе соседей семьи. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка. По результатам проверки следователи решат, будет ли возбуждено уголовное дело.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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