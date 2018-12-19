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19.12.2018 11:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В гимназии Мурманска обвалился подвесной потолок

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

На первом этаже в гимназии №7 Мурманска обвалились несколько плит подвесного потолка. Как сообщила в соцсетях мурманчанка Екатерина Ковальчук, это произошло за четыре минуты до окончания подготовительных курсов для первоклассников. Женщина опубликовала видео, на котором видны потолочные плиты, висящие на проводах и валяющиеся на полу.

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- Это произошло вчера около восьми - начала девятого вечера, - рассказала корреспонденту "РГ" директор гимназии Надежда Афонина. - Обрушились шесть плит декоративного подвесного потолка. Никто не пострадал. Сейчас весь потолок демонтирован. Идет закупка материала, и к завтрашнему дню - в крайнем случае, к пятнице - потолок будет восстановлен.

По словам директора, подвесной потолок был установлен более десяти лет назад. Возможно, именно поэтому и произошло его частичное обрушение. Остальные потолки в гимназии после этого случая были проверены уже к 8 утра 19 декабря. Безопасности детей ничто не угрожает.

- Назвать сумму ущерба мы пока не можем, - добавила директор. - Мой заместитель выехала в строительные магазины, в какую сумму обойдется восстановление потолка. Счета еще не предоставлены.

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