Новости

В Ставрополе во время боя уничтожена группа боевиков "ИГ" 12:28
Эксперт назвал десять лучших хорроров 2018 года 12:25
В Волгограде бывшего начальника отдела УГРО обвиняют во взятке 12:23
Financial Times назвала Сороса "человеком года" 12:15
В Поморье хозяйка батутного центра осуждена за смерть посетителя 12:05
В Приангарье ввели режим ЧС из-за разгерметизации газовой скважины 12:04
Метро Екатеринбурга планирует купить восемь новых вагонов 12:01
Видео: На амурской реке появилась открытка, которую видно из космоса 12:00
Видео: гонщик Кен Блок устроил мировое турне по сжиганию шин 12:00
Видео: ВВС Швеции в честь Рождества пролетят "елочкой" 11:58
Под Тулой в ДТП с автобусом пострадали шесть человек 11:57
В гимназии Мурманска обвалился подвесной потолок 11:56
В Москве мужчины оторвали букву "М" в метро 11:55
В Ленобласти пьяный школьник протаранил полицейский автомобиль 11:50
Видео: В Салехарде мамонта нарядили в костюм Деда Мороза 11:50
Главную елку Южноуральска власти спилили в детском саду 11:50
В Ставрополе медэксперта заподозрили в продаже инвалидностей 11:37
"Мизинец" из "Игры престолов" рассказал о мрачном финале сериала 11:31
В Вологде первые семьи вернулись в пострадавший от взрыва газа дом 11:28
В Омске скончался заслуженный тренер России Андрей Слуднов 11:21
Президент Киргизии намерен оставить большую политику после 2023 года 11:20
Маск открыл в Лос-Анджелесе скоростной тоннель как альтернативу метро 11:14
У берегов Чукотки объявился редкий японский кит 11:12
Make America Not Great Again: вышел трейлер комедии "Обамаленд" 11:12
США впервые попали в список самых опасных стран для журналистов 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
У страха глаза велики: ядерный удар "Борея" смоделировали в США
У страха глаза велики: ядерный удар "Борея" смоделировали в США
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
19.12.2018 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти пьяный школьник протаранил полицейский автомобиль

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Выборге полицейские с риском для жизни остановили внедорожник Land Cruiser Prado. Оказалось, что за рулем находится 15-летний школьник, причем, юноша был явно не трезв, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники ДПС заметили автомобиль около полуночи на перекрестке Ленинградского проспекта и набережной 40 лет ВЛКСМ. Джип совершал странные маневры и полицейские потребовали, чтобы Land Cruiser Prado остановился.

В Ленобласти легковой автомобиль врезался в трех прохожих

Водитель в ответ развернул свой джип и протаранил полицейскую машину, после чего попытался скрыться. Машина поехала в сторону улицы Гагарина, по дороге джип неоднократно выезжал на встречную полосу, игнорировал сигналы светофора.

Погоня происходила около полуночи, поэтому дороги были пустынны. Сотрудники полиции преследовали нарушителя, требовали, чтобы он остановился. Требование сотрудников ДПС было выполнено только после того как инспектор один раз выстрелил в воздух из табельного оружия.

Джип остановился, к нему бросились сотрудники полиции, которые обнаружили на водительском сидении пьяного школьника. Сейчас молодой человек доставлен в отдел полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося. Полицейским, в частности, предстоит ответить на вопросы, где школьник взял ключи от джипа, как добрался до алкоголя и что в это время делали родители молодого человека.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦБ спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году
Каждый четвертый работодатель начнет 2019 год с увольнений
Financial Times назвала Сороса "человеком года"
Маск открыл в Лос-Анджелесе скоростной тоннель как альтернативу метро
Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot