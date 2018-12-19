В Ленобласти пьяный школьник протаранил полицейский автомобиль

В Выборге полицейские с риском для жизни остановили внедорожник Land Cruiser Prado. Оказалось, что за рулем находится 15-летний школьник, причем, юноша был явно не трезв, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники ДПС заметили автомобиль около полуночи на перекрестке Ленинградского проспекта и набережной 40 лет ВЛКСМ. Джип совершал странные маневры и полицейские потребовали, чтобы Land Cruiser Prado остановился.

Водитель в ответ развернул свой джип и протаранил полицейскую машину, после чего попытался скрыться. Машина поехала в сторону улицы Гагарина, по дороге джип неоднократно выезжал на встречную полосу, игнорировал сигналы светофора.

Погоня происходила около полуночи, поэтому дороги были пустынны. Сотрудники полиции преследовали нарушителя, требовали, чтобы он остановился. Требование сотрудников ДПС было выполнено только после того как инспектор один раз выстрелил в воздух из табельного оружия.

Джип остановился, к нему бросились сотрудники полиции, которые обнаружили на водительском сидении пьяного школьника. Сейчас молодой человек доставлен в отдел полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося. Полицейским, в частности, предстоит ответить на вопросы, где школьник взял ключи от джипа, как добрался до алкоголя и что в это время делали родители молодого человека.