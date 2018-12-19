В Петербурге пришвартовался "танцующий" ледокол "Андрей Вилькицкий"

В Санкт-Петербурге совершил демонстрационный проход по Неве ледокол "Андрей Вилькицкий". Его также называют "танцующим" из-за умения развернуться менее чем за одну минуту.

"Андрей Вилькицкий" отправился от причала старого Морского порта и пришвартовался у Английской набережной.

"Танцующего пируэта" жители Северной столицы не смогли увидеть, так как в акваториях Санкт-Петербурга запрещены подобные маневры. Но полюбоваться мощным ледоколом можно будет в течение двух дней. И даже сделать селфи на его фоне.

Высота "Андрея Вилькицкого" - семь этажей, на ледоколе есть вертолетная площадка, пожарная станция и даже госпиталь. После остановки в Санкт-Петербурге "Андрей Вилькицкий" отправится в район Северного морского пути и будет прокладывать дорогу танкерам с нефтью.