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19.12.2018 07:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На юге России 1500 военных связистов одновременно вышли в эфир

Текст: Николай Грищенко
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

В Южном военном округе прошла масштабная радиотренировка, в которой приняли участие 1500 специалистов войск связи и 400 единиц техники.

Мероприятия проходили в условиях попыток радиоподавления условным противником узлов связи.

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Как сообщает пресс-служба ЮВО, участники учений отработали обеспечение устойчивой и непрерывной связи, а также проведение видеоконференции штаба округа с 4-й воздушной армией ВВС и ПВО, общевойсковыми объединениями. На связь также вышли российские военные базы в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, отрабатывались задачи по скрытому перемещению и развертыванию специальной техники. В них участвовали современные комплексы "Редут", командно-штабные машины "Артек" и П-260, радиорелейные станции Р-419Л1, Р-419-МП "Андромеда", антенные модули Р-431АМ и радиостанции Р-149АКШ, портативные станции спутниковой связи "Белозер".

А Карачаево-Черкесии специалисты радиоэлектронной борьбы горной мотострелковой бригады 49-й армии на полигоне Кобу-Баши отработали задачи по подавлению системы связи и навигации условного противника. В учениях были задействованы около 100 военнослужащих и десять комплексов РЭБ "Борисоглебск" и автоматизированные станции постановки помех "Житель".

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