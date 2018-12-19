Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.12.2018,  
10:03
Текст:  Юлия Крымова (Севастополь)

"Триумфы" и "Панцири" в Крыму отразили "атаку" противника

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" приняли участие в тренировке по противовоздушной обороне Крымского полуострова.

Фото: Юлия Крымова/РГ
В Севастополе открыли вторую площадку филиала парка "Патриот"

- Во время учений боевые расчеты С-400 свернули пусковые и радиолокационные установки и перебазировались на новые позиции, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев. - Прикрытие колонны от воздушного нападения условного противника выполняли расчеты ЗРПК "Панцирь".

Для маскировки смена позиций комплексов С-400 проходила с применением дымовых и пиротехнических средств.

Когда пусковые установки были развернуты в новой локации, военнослужащие выполнили привязку к местности, привели их в боевой режим, а затем успешно обнаружили и поразили условного противника электронным пуском ракет.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
учения
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Российским истребителям устроили пышную встречу в Китае 10:28
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи 17.12.2018
Россия примет участие в военных учениях Сингапура и Южной Кореи 14.12.2018
ПВО
Фото: Yamada Taro/wikimedia.org
Япония создаст первый авианосец и купит 18 истребителей 18.12.2018
Очистили небо: Борисов рассказал о российских комплексах ПВО в Сирии 17.12.2018
Дефицит техники: почему Украине пришлось вернуть в строй "Шилки" 13.12.2018