"Триумфы" и "Панцири" в Крыму отразили "атаку" противника

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" приняли участие в тренировке по противовоздушной обороне Крымского полуострова.

- Во время учений боевые расчеты С-400 свернули пусковые и радиолокационные установки и перебазировались на новые позиции, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев. - Прикрытие колонны от воздушного нападения условного противника выполняли расчеты ЗРПК "Панцирь".

Для маскировки смена позиций комплексов С-400 проходила с применением дымовых и пиротехнических средств.

Когда пусковые установки были развернуты в новой локации, военнослужащие выполнили привязку к местности, привели их в боевой режим, а затем успешно обнаружили и поразили условного противника электронным пуском ракет.