Главную елку Южноуральска власти спилили в детском саду

В Южноуральске Челябинской области власти нашли новогоднюю ель для главной площади города на территории детского сада "Елочка". А чтобы не травмировать ее спиливанием детскую психику, работами руководил сам Дед Мороз. Это информацию "РГ" подтвердили в городской администрации.

- С предложением убрать 14-метровую ель, угрожающую фундаменту детского сада, в администрацию обратилась его заведующая, - сообщила пресс-секретарь главы Южноуральска Яна Ремизова. - После комиссионного обследования ель решили установить на главной площади города. А поскольку по традиции елочку на площадь доставляет Дед Мороз, он пояснил малышам, для чего забирает дерево.

По словам пресс-секретаря, ель была признана аварийной. Она начала подсыхать у корня и угрожала безопасности детей. Кроме того, дерево затеняло пищеблок и помещение группы на втором этаже детского сада

На территории учреждения остались еще несколько деревьев, которые по результатам обследования могут быть снесены, отмечают власти.

Между тем, на Урале это уже второй случай, когда власти небольших городов из экономии добывают символ нового года прямо на улицах. Ранее в эпицентр скандала попала мэрия Чебаркуля, где красавицу ель срубили у магазина буквально в двух шагах от площади. По результатам расследования, руководившего работами начальника управления ЖКХ уволили. А материалы прокурорской проверки передали в следственные органы для привлечения виновных к ответственности.