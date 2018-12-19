Под Тюменью в ДТП с грузовиком погиб водитель автобуса

На 12 километре дороги Тюмень - Боровский - Богандинский столкнулись автобус и грузовой автомобиль. Это случилось 18 декабря в 19.19.

По данным областного управления Госавтоинспекции, водитель тягача ДАФ из Свердловской области делал разворот и не пропустил автобус, ехавший в том же направлении.

В результате автокатастрофы автобус получил сильнейшие повреждения, его водитель погиб. Сотрясение мозга и травмы лица получил 26-летний пассажир. Водитель грузовика не пострадал.

"Автобус принадлежит одному из крупных тюменских предприятий, выполнял перевозки работников. В момент аварии в нем были шофер и шестеро пассажиров", - рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Оба автомобиля, по имебщейсмя информации, были исправны. Водитель грузовика был трезв. Обстоятельства происшествия устанавливаются.