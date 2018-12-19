В Сургутском районе водитель сбил подростков на переходе

В городском поселении Федоровский на пешеходном переходе водитель, ехавший по встречке, сбил двух мальчиков: они перебегали дорогу на зеленый.

Как сообщает отдел МВД России по Сургутскому району, молодой человек 2000 года рождения на машине марки LADA по встречной полосе хотел объехать колонну автомобилей. Он пересек перекресток на красный и буквально на капоте протащил ребят вперед.

Двое подростков 2006 годов рождения получили травмы. Сейчас они находятся в больнице в Сургуте.

"Возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ. Если окажется, что здоровью подростков причинен тяжкий вред, мужчине может грозить уголовная ответственность", - подчеркнули в ОМВД.