Видео: В Салехарде мамонта нарядили в костюм Деда Мороза

В Салехарде десятиметровую статую мамонта нарядили в костюм Деда Мороза. Визитная карточка столицы Ямала будет встречать гостей города в красной меховой попоне и новогоднем колпачке.

Как сообщает администрация Салехарда, традиция наряжать бронзовую скульптуру появилась в 2015 году во время подготовки к новогодним праздникам. Для Мити - так зовут мамонта - специально сшили красную попону и шапочку. Наряд сделали многоразовым - на него ушло почти 150 квадратных метров ткани и 40 квадратных метров меха.

Памятник расположен возле речной переправы, которая соединяет Салехард и Лабытнанги. Он был установлен в 2005 году - предполагается, что именно в этом месте находилось так называемое "поселение" мамонтов. Специалисты считают, что Митя - полярный мамонт, так как его бивни расположены близко друг к другу, чтобы расчищать дорогу в снегу.

Лучше всего скульптура просматривается с другой стороны Оби, из города Лабытнанги.

Кстати

Мамонт Митя довольно часто примеряет различные наряды. В июне этого года, во время Чемпионата мира по футболу 2018, он "болел" за сборную России в 14-метровом шарфе, держа между бивнями огромный мяч.