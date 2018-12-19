Три загадки, которые мне не суждено разгадать.

Первая: почему из сотен рождественских и новогодних песен, сочиненных поэтами и композиторами в XIX-XX веках, в народной памяти остались всего три: "В лесу родилась елочка" на слова Раисы Адамовны Кудашевой, "Маленькой елочке холодно зимой..." Зинаиды Николаевны Александровой и "Хоровод, хоровод, пляшет маленький народ..." Юрия Макаровича Леднева. Их и сегодня поют в каждом детском саду на Новый год.

Вторая: каким внутренним родством связаны эти песни? Почему в нашей памяти они перетекают друг в друга, хотя созданы в совершенно разные эпохи?

И последняя, третья загадка: почему при всей популярности этих песен ("хитов на все времена", как сказали бы музыкальные критики) имена их авторов почти никто не слышал?

И Раиса Кудашева, и Зинаида Александровна, и Юрий Леднев остались за кулисами праздника, в тени своих шедевров. Они не знали друг друга, но родство их душ и характеров несомненно. Все трое были тихими тружениками на ниве детской литературы. Они не только не рвались к славе, они даже никогда не настаивали на авторских правах. Их песенки звучали в каждом доме, с пластинок, радио, с экрана телевидения, а они жили часто впроголодь.

Если в детской литературе есть свои святые, то первые из них - Кудашева, Александрова и Леднев.

Недавно минуло 110 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Александровой. Юбилея никто не заметил.

Она родилась 3 декабря 1907 года в Санкт-Петербурге в семье учителя. Во время Первой мировой войны отец из-за плохого зрения не попал на фронт, служил в госпитале, преподавал грамоту выздоравливающим солдатам. В том же госпитале работала фельдшером мать. Пережив войну, родители не пережили революционную смуту и голод. В 1919 году умер от туберкулеза отец. Через год ушла мать, заразившись сыпняком от больных...

В двенадцать лет их осиротевшая дочь оказалась в детском доме. Там и написала свои первые стихи для детдомовской стенгазеты. После школы-семилетки работала на прядильной фабрике имени С. Халтурина в Ленинграде, училась в техникуме печати, была литсотрудником в рязанской комсомольской газете, ответственным секретарем журнала "Искорка"...

Стихи Александровой 1930-х годов вобрали в себя все, что волновало тогда подростков - фильм "Чапаев", война с фашистами в Испании, самолеты. И, конечно, возвращенная советским детям в 1935 году новогодняя елка, ранее считавшаяся буржуазным пережитком:

Встанем под елочкой в дружный хоровод,

Весело, весело встретим Новый год!

Этим строчкам суждено пережить века.

Пронзительны детские стихи Александровой, написанные во время войны. В 1941 году маленького сына поэтессы вместе с другими писательскими детьми отправляют в Чистополь. Вернувшись с вокзала, Зинаида Николаевна пишет стихотворение "Эвакуация":

Вас везут на Каму,

Дальше на восток.

Ты почаще маму

Вспоминай, сынок.

Письма шли почаще,

Буквы не забудь...

Там почтовый ящик

Будет где-нибудь...

После войны она работала в Комиссии по детской литературе Союза писателей СССР. В 1970-е годы жила если не бедно, то очень скудно. Много переводила грузинских, украинских, литовских, еврейских поэтов. Иногда бралась за те заказы, от которых, очевидно, отказывались другие. Написала стихотворное сопровождение для диафильма "Письмо с БАМа":

Брат работает на БАМе,

Пишет письма мне и маме.

Маме пишет: "Я здоров".

Мне рисует комаров...

Зинаида Николаевна Александрова умерла 1 января 1983 года, когда малыши, разбирая у елки подарки, конечно же, напевали любимое:

Маленькой елочке холодно зимой.

Из лесу елочку взяли мы домой...

Родина

Если скажут слово Родина

Сразу в памяти встает

Старый дом, в саду смородина,

Толстый тополь у ворот,



У реки березка - скромница

И ромашковый бугор...

А другим, наверно, вспомнится,

Свой родной московский двор,



В лужах первые кораблики,

Над скакалкой топот ног

И большой соседней фабрики

Громкий радостный гудок.



Или степь от маков красная,

Золотая целина...

Родина бывает разная,

Но у всех она одна!

Елочка

Маленькой елочке холодно зимой,

Из лесу елочку взяли мы домой.



Сколько на елочке шариков цветных,

Розовых пряников, шишек золотых!



Сколько под елочкой маленьких ребят!

Топают, хлопают, весело кричат:



"Елочка, елочка - яркие огни,

Синими бусами, елочка, звени.



Встанем под елочкой в дружный хоровод.

Весело, весело встретим Новый год!

Бескозырка

Бескозырка белая, в полоску воротник...

Пионеры смелые спросили напрямик:

"С какого, парень, года, с какого парохода

И на каких морях ты побывал, моряк?"



Ленты за плечами, как флаги за кормой...

Смело отвечает товарищ молодой:

"Да, мы, друзья, со флота, недавно из похода,

Одиннадцать недель гостили на воде.

С водопада падали, сидели на мели,

А сколько мы товарищей хороших завели!

А сколько песен спели, а сколько рыбы съели, -

Одних пятнистых щук поймали сорок штук".

Бескозырки белые, как чайки за кормой.

Парни загорелые, каюта - дом родной.

Нам завтра снова в море, качаться на просторе,

Увидим много стран и синий океан.

У матросов нет вопросов, у матросов нет проблем!

Никогда матрос не бросит бескозырку насовсем!