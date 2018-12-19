Россия проведет учения ядерных сил

Стратегические ядерные силы РФ проведут масштабные учения "Гром".

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства по итогам года, которая состоялась с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам главы Минобороны страны, учения включены в планы на следующий год.

- Подготовить и провести 18,5 тыс. различных учений и тренировок, в том числе стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" и учения стратегических ядерных сил "Гром", - приводит слова Шойгу агентство ТАСС.

Говоря об итогах года, министр заявил о выполнении задачи о доведении доли современных вооружений стратегических ядерных сил до 82 процентов. Она была поставлена в 2017 году.

- Стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять ядерное сдерживание, - подчеркнул глава Минобороны России.