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19.12.2018,  
10:46
Текст:  Тимур Алимов

Россия проведет учения ядерных сил

Стратегические ядерные силы РФ проведут масштабные учения "Гром".

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства по итогам года, которая состоялась с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам главы Минобороны страны, учения включены в планы на следующий год.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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- Подготовить и провести 18,5 тыс. различных учений и тренировок, в том числе стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" и учения стратегических ядерных сил "Гром", - приводит слова Шойгу агентство ТАСС.

Говоря об итогах года, министр заявил о выполнении задачи о доведении доли современных вооружений стратегических ядерных сил до 82 процентов. Она была поставлена в 2017 году.

- Стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять ядерное сдерживание, - подчеркнул глава Минобороны России.

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