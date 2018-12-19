Российские космические системы делают "черный ящик" для корабля "Федерация"

Российские космические системы делают "черный ящик" для нового пилотируемого корабля "Федерация". На языке специалистов, это система запоминания информации "СЗИ-2" для многоразового пилотируемого космического корабля "Федерация". Она должна обеспечить регистрацию и сохранение всей технической информации, физиологических параметров, а также переговоров космонавтов на борту корабля.

Накопитель будет представлять из себя небольшой прибор и размещаться под креслом пилота корабля. Два блока сбора информации и один спасаемый накопитель в корпусе, защищенном от ударов и высоких температур. Какие планируются возможности? Собирать, регистрировать и сохранять поступающую с аппаратуры информацию со скоростью до 256 Кбайт/с.

В отличие от предыдущей версии СЗИ-М, которая устанавливается на корабли "Союз-МС", в СЗИ-2 объем накопителя увеличен с 4 до 96 Гб. Но при этом вес накопителя снизился с 9,5 до 7,2 кг. Прибор может выдержать удар о землю со скоростью до 150 м/с и в течение 30 минут выдерживать температуру до 700 °С.

Что очень важно, система запоминания информации для "Федерации" выполнена из отечественных электронных компонентов. Рассчитывается на многократное применение. Количество циклов перезаписи СЗИ-2 составит не менее 100 тысяч, а каждая система может побывать в космосе до 10 раз.