Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.12.2018,  
10:28
Текст:  Антон Валагин

Российским истребителям устроили пышную встречу в Китае

В Сети появились фото торжественной встречи, устроенной последней партии истребителей Су-35, переданной армии Китая по контракту.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Убийцы ПВО: Российским Ка-52 нашли применение на Украине

Напомним, Россия завершила поставку самолетов в КНР в конце ноября. В 2015 году Пекин заказал 24 истребителя на 2,5 миллиарда долларов. Первые четыре собранных в Комсомольске-на-Амуре самолеты улетели в Поднебесную через год, еще 10 истребителей Китай получил в 2017 году и столько же - в 2018. Полностью контракт будет закрыт в 2020-м, поскольку документом предусмотрена поставка не только самолетов.

Новые истребители поступили на вооружение 6-й авиационной бригады НОАК на аэродром Суйцзы в провинции Гуандун на юге страны, пишет bmpd. До прибытия Су-35 здешние летчики летали на Су-27. Истребителям устроили пышную встречу с построением личного состава, триумфальной аркой, цветами и транспарантами.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Ernst Vikne/wikipedia.org
Видео: ВВС Швеции в честь Рождества пролетят "елочкой" 11:58
Почему российский БТ-3Ф идеально подходит для морской пехоты 18.12.2018
Российский танк "Белый орел" попал на фото по дороге в Лаос 18.12.2018
Китай
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Россия проведет учения ядерных сил 10:46
Китайский истребитель пятого поколения замечен в США 07.12.2018
Видео: китайские пилоты осваивают истребители Су-35 07.12.2018
истребители
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Северный флот возобновил воздушное патрулирование Арктики 18.12.2018
Япония создаст первый авианосец и купит 18 истребителей 18.12.2018
Вне поколений: на что способен истребитель Су-35 17.12.2018