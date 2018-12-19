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Сериал про Холмса и Ватсона в XXI веке "Элементарно" закрывается

Новости
    19.12.2018, 13:27
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Прескверная новость для поклонников замечательного процедурала "Элементарно" вообще и фанатов Джонни Ли Миллера и Люси Лью в частности: CBS закрывает шоу.

Седьмой сезон сериала, где Миллер и Лью сыграли Шерлока и его доктора Ватсона соответственно, становится финальным.

Нехорошую весть эксклюзивно вывалил читателям Deadline, ссылаясь на заявление Келли Кэл, главы одного из подразделения компании.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом отмечено, что решение о закрытии "Элементарно" боссы приняли еще в мае, практически сразу после старта шестого сезона.

Объясняется же оно тем, что Роберт Доэрти, шоураннер Elementary, похоже, рассказал уже обо всем, о чем хотел и планировал. Во всяком случае, так считает Карл Беверли, продюсер сериала.

Съемочная группа, по его словам, о закрытии программы уведомлена и отнеслась с пониманием. Осознавая, что рано или поздно это должно было случиться.  

В то время как аналитики уточняют, что причина может быть и в истечении сроков контрактов Ли Миллера и Лью. Плюс не секрет, что у шоу наметилась грустная тенденция к падению рейтингов. И все участники процесса начали приходить к выводу, что сворачиваться стоит еще до того, как дело стало совсем уж скверным. 

Премьера финального сезона "Элементарно", в котором заявлены тринадцать эпизодов, анонсирована на следующий год. Точная дата пока не объявлена.

"Элементарно" выходит с сентября 2012 года, изначально будучи американским "ответом" "Шерлоку". Действие серии перенесено в Нью-Йорк наших дней, где британский детектив-пчеловод с проблемами в плане аддикций и его куратор распутывают разного рода криминальные клубки.

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