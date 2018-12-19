"Тайная комната" и портфель Папы Римского: арт-объект Zanellato в ГУМе

Итальянский бренд кожаных аксессуаров Zanellato установил в честь открытия своего бутика в ГУМе - оно состоялось летом этого года - необычный арт-объект: зеркальный трехметровый сейф с помещенной в него культовой сумкой Postina. Вокруг объекта находятся три дисплея с квестом: каждому, кто пройдет его с 15 по 29 декабря, гарантирован сюрприз от Zanellato.

Составляющие арт-объекта выбирались не просто так. Сейф символизирует "секретную комнату" в штаб-квартире бренда в городе Виченце, где хранятся архивы Zanellato и копии знаковых моделей, выполненных для известных заказчиков: портфель Папы Римского Франциска, сумка бельгийской королевы Паолы, и не только. А сумка Postina - это самая первая модель бренда, созданная по мотивам традиционной модели итальянских почтальонов: впервые ее представили в 2011 году.

