Умерла режиссер фильма с Томом Хэнксом "Большой" Пенни Маршалл

Американская актриса и режиссер Пенни Маршалл умерла в возрасте 75 лет в Лос-Анджелесе, в своем доме на Голливудских холмах, 17 декабря.

Как передает TMZ, причиной смерти кинематографистки стал сахарный диабет с осложнениями. Кроме того, ранее сообщалось, что режиссер боролась с раком мозга и легких.

В официальном заявлении семьи Маршалл говорится, что они опустошены обрушившимся горем, вспоминают Пенни как забавную и имевшую эксклюзивные причуды и выражают надежду, что ее жизнь стала для многих хорошим примером и вдохновением. В частности - на пути к осуществлению своей мечты.

Кэрол Пенни Маршалл родилась в 1943-м в Нью-Сити, Нью-Йорк, в семье учителя танцев и продюсера Энтони Маршалла. Ее брат - ныне покойный актер и режиссер Гарри Маршалл, постановщик "Красотки" с Гиром и Робертс, сестра - продюсер и актриса Ронни Халлен.

No words can describe the lessons she taught me about being a woman, about courage, about tenacity. And always with an innate believe in the absurdity of this thing we call life. Thank you from the bottom of my heart Penny. #rip #pennymarshall #big pic.twitter.com/euj8hTMA3H — Elizabeth Perkins (@Elizbethperkins) 19 декабря 2018 г.

Карьеру актрисы начала еще в пятидесятые. Как режиссер дебютировала в 1979-м, поставив эпизод для сериала. Первая слава - роль Лаверны в телесерии "Лаверна и Ширли" (спин-офф сериала "Счастливые дни"). Чему подтверждение - три номинации на "Золотой глобус".

В числе режиссерских работ - комедийный триллер "Джек-попрыгун" с Вупи Голдберг, "оскаровская" комедия "Большой" с Томом Хэнксом, "Пробуждение" с Робином Уильямсом и Робертом Де Ниро, "Их собственная лига" с Джиной Дэвис, тем же Хэнксом и Мадонной, "Человек эпохи Возрождения" с ДеВито, "Жена священника" с Дензелом Вашингтоном и Уитни Хьюстон.

При этом стоит отметить, что Маршалл стала первым в истории кино женщиной-режиссером, чей фильм заработал в "домашнем" прокате более ста миллионов долларов - речь о "Большом".

I loved Penny. I grew up with her. She was born with a great gift. She was born with a funnybone and the instinct of how to use it. I was very lucky to have lived with her and her funnybone. I will miss her. — Rob Reiner (@robreiner) 18 декабря 2018 г.

Актер, режиссер и бывший супруг Маршалл Роб Райнер, Том Хэнкс и другие ее коллеги скорбят в соцсетях.