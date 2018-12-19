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Умерла режиссер фильма с Томом Хэнксом "Большой" Пенни Маршалл

Мировое кино
    19.12.2018, 10:47
Текст:   Олег Усков

Американская актриса и режиссер Пенни Маршалл умерла в возрасте 75 лет в Лос-Анджелесе, в своем доме на Голливудских холмах, 17 декабря.

Как передает TMZ, причиной смерти кинематографистки стал сахарный диабет с осложнениями. Кроме того, ранее сообщалось, что режиссер боролась с раком мозга и легких.  

В официальном заявлении семьи Маршалл говорится, что они опустошены обрушившимся горем, вспоминают Пенни как забавную и имевшую эксклюзивные причуды и выражают надежду, что ее жизнь стала для многих хорошим примером и вдохновением. В частности - на пути к осуществлению своей мечты.   

Кэрол Пенни Маршалл родилась в 1943-м в Нью-Сити, Нью-Йорк, в семье учителя танцев и продюсера Энтони Маршалла. Ее брат - ныне покойный актер и режиссер Гарри Маршалл, постановщик "Красотки" с Гиром и Робертс, сестра - продюсер и актриса Ронни Халлен.

Карьеру актрисы начала еще в пятидесятые. Как режиссер дебютировала в 1979-м, поставив эпизод для сериала. Первая слава - роль Лаверны в телесерии "Лаверна и Ширли" (спин-офф сериала "Счастливые дни"). Чему подтверждение - три номинации на "Золотой глобус".

В числе режиссерских работ - комедийный триллер "Джек-попрыгун" с Вупи Голдберг, "оскаровская" комедия "Большой" с Томом Хэнксом, "Пробуждение" с Робином Уильямсом и Робертом Де Ниро, "Их собственная лига" с Джиной Дэвис, тем же Хэнксом и Мадонной, "Человек эпохи Возрождения" с ДеВито, "Жена священника" с Дензелом Вашингтоном и Уитни Хьюстон.

При этом стоит отметить, что Маршалл стала первым в истории кино женщиной-режиссером, чей фильм заработал в "домашнем" прокате более ста миллионов долларов - речь о "Большом".  

Актер, режиссер и бывший супруг Маршалл Роб Райнер, Том Хэнкс и другие ее коллеги скорбят в соцсетях.

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