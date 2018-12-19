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19.12.2018 17:36
Рубрика: Спорт

Устюгов включен в состав сборной России на "Тур де Ски"

Текст: Данила Жиляев

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на ежегодную престижную многодневку "Тур де Ски". Об этом сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В мужской команде обращает на себя внимание, прежде всего, присутствие в списке Сергея Устюгова. Сезон начался для него неудачно - он получил травму на пресезонной подготовке, перенес две операции и пропустил первые три этапа Кубка мира. Тем не менее, сейчас он восстановился и уже участвует в соревнованиях.

Фото: Александр Шеметов/РИА Новости
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Устюгов - двукратный чемпион мира. Помимо этого, безусловно, ярчайшим моментом его карьеры является рекорд на "Тур де Ски"-2016/17. Тогда он выиграл пять из семи этапов, при этом эти пять побед он одержал подряд. Сергей стал вторым россиянином после Александра Легкова, которому удалось выиграть общий зачет "Тур де Ски".

Помимо Устюгова, в состав мужской команды России на многодневку вошли следующие спортсмены: Евгений Белов, Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Денис Спицов. Состав женской команды выглядит следующим образом: Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова, Елена Соболева. Позже к командам присоединятся также лидеры мужского и женского континентальных кубков.

"Тур де Ски"-2018/19 пройдет с 29 декабря по 6 января. Первый и второй этапы состоятся в итальянском Тоблахе, третий этап примет швейцарский Валь Мюстаир, проведение четвертого и пятого этапов запланировано в немецком Оберстдорфе. Наконец, на шестой и седьмой этап многодневка вернется в Италию - заключительные гонки пройдут в Валь ди Фиемме.

 

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