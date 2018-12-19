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19.12.2018 12:53
Рубрика: Власть

В Кремле заявили о продолжении реализации контракта по С-400

Текст: Кира Латухина
Возможная продажа Турции американских систем Patriot и планы поставок российских С-400 не связаны, считают в Кремле. Турецким партнерам нет оснований не доверять.

"Это не связанные процессы, - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Мы реализуем те договоренности, которые у нас есть с турецкими коллегами".

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Фото: Владислав Сергиенко/РИА Новости
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"Проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации и будет продолжен", - подчеркнул представитель Кремля.

На вопрос о том, что Турция якобы обещала дать доступ американскому техперсоналу к российским С-400, Песков подчеркнул, что, как правило, "военно-техническое сотрудничество России с другими странами обязательно сопровождается юридическими обязательствами по нераскрытию определенных категорий чувствительной информации, связанной с этим сотрудничеством и взаимодействием".

"Такие же обязанности есть у турецкой стороны", - заключил пресс-секретарь президента.

"Не видим никаких оснований не доверять нашим турецким партнерам", - заключил он.

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