В Кремле заявили о продолжении реализации контракта по С-400

Возможная продажа Турции американских систем Patriot и планы поставок российских С-400 не связаны, считают в Кремле. Турецким партнерам нет оснований не доверять.

"Это не связанные процессы, - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Мы реализуем те договоренности, которые у нас есть с турецкими коллегами".

"Проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации и будет продолжен", - подчеркнул представитель Кремля.

На вопрос о том, что Турция якобы обещала дать доступ американскому техперсоналу к российским С-400, Песков подчеркнул, что, как правило, "военно-техническое сотрудничество России с другими странами обязательно сопровождается юридическими обязательствами по нераскрытию определенных категорий чувствительной информации, связанной с этим сотрудничеством и взаимодействием".

"Такие же обязанности есть у турецкой стороны", - заключил пресс-секретарь президента.

"Не видим никаких оснований не доверять нашим турецким партнерам", - заключил он.