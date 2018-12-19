В Мурманске один школьник ударил другого канцелярским ножом

В Мурманске один школьник ударил другого во время драки канцелярским ножом. Это случилось около 11 утра в школе №28 на улице Чехова, где подрались двое 14-летних учеников.

- Сотрудники полиции установили, что подросток нанес своему сверстнику незначительные повреждения - порезы ноги и тела, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области. - Мальчику была оказана медицинская помощь.

Полученные им травмы не представляют угрозы жизни и здоровью. На месте с подростками, педагогами и родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних, добавили в полиции. Причины и обстоятельства конфликта выясняются.