В первый день перемирия в Йемене прогремели несколько взрывов

Завершились первые сутки после вступления в силу перемирия между правительством Йемена и мятежным движением "Ансар Аллах" и договоренности сразу же были нарушены. Несколько взрывов прогремели на юге города Ходейда, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным проправительственного "Скай ньюс - Арабия" взрывов было не менее четырех и это были результаты обстрелы города со стороны мятежников-хуситов. Число жертв уточняется.

При этом подконтрольный мятежникам телеканал "Аль-Масира» обвиняет в организации взрывов правительственные части и указывает, что при этом пострадали южные кварталы города.

Пока заявлений о разрыве договоренностей о перемирии не сделала ни одна из сторон.