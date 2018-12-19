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19.12.2018 00:50
Рубрика: В мире

В первый день перемирия в Йемене прогремели несколько взрывов

Завершились первые сутки после вступления в силу перемирия между правительством Йемена и мятежным движением "Ансар Аллах" и договоренности сразу же были нарушены. Несколько взрывов прогремели на юге города Ходейда, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В Швеции под эгидой ООН договорились о перемирии в йеменской Ходейде
Фото: Lance Cpl. Lanham / wikimedia.org
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По данным проправительственного "Скай ньюс - Арабия" взрывов было не менее четырех и это были результаты обстрелы города со стороны мятежников-хуситов. Число жертв уточняется.

При этом подконтрольный мятежникам телеканал "Аль-Масира» обвиняет в организации взрывов правительственные части и указывает, что при этом пострадали южные кварталы города.

Пока заявлений о разрыве договоренностей о перемирии не сделала ни одна из сторон.

В мире Ближний Восток Йемен Операция коалиции Саудовской Аравии в Йемене
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