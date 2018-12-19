Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.12.2018,  
11:58
Текст:  Николай Грищенко

Видео: ВВС Швеции в честь Рождества пролетят "елочкой"

Шведские пилоты намерены поздравить жителей Стокгольма с Рождеством, пролетев в небе над столицей в виде "елочки". Об этом сообщают Вооруженные силы Швеции.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Российским истребителям устроили пышную встречу в Китае

Однако, полетам истребителей JAS 39 Gripen мешают плохие погодные условия, и они поэтому вылет перехватчиков уже несколько дней откладывается. Пока местные жители могут наблюдать лишь тренировки. 

Отметим, что традиция использовать для рождественских полетов истребители JAS 39 Gripen в 2014 году. До этого рождественским строем летали учебно-тренировочные самолеты SK-60.

Как правило истребители летят со скоростью 375 километров в час на высоте 400 метров. Получается красиво и празднично.

Справка "РГ"

Истребитель-бомбардировщик JAS 39 Gripen относится к самолетам четвертого поколения. С 1997 года состоит на вооружении ВВС Швеции, а также в Венгрии, Чехии, ЮАР и Таиланда. Максимальная скорость на большой высоте - 2200 километров в час, боевой радиус - 800 километров, практический потолок - 15 000 метров, скороподъемность - 255 метров в секунду. Самолет может нести бомбы, ракеты "воздух - воздух" и "воздух-земля", а также вооружен 27-мм пушкой Mauser BK27.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Россия проведет учения ядерных сил 10:46
"Гюрза" без зубов: украинские катера не могут применять ракеты "Барьер" 15.12.2018
Опубликовано видео возвращения российских Ту-160 из Венесуэлы 15.12.2018
самолеты
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Российским истребителям устроили пышную встречу в Китае 10:28
Северный флот возобновил воздушное патрулирование Арктики 18.12.2018
Убийца танков: в США обратили внимание на ракету "Бронебойщик" 17.12.2018
Швеция
Спасение "Черного дрозда": США рассекретили инцидент с SR-71 у границ СССР 04.12.2018
Грозу американских авианосцев модернизировали в Швеции 25.10.2018