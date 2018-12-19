Видео: ВВС Швеции в честь Рождества пролетят "елочкой"

Julgransflygning inställd! På grund av rådande väderförhållanden kan Norrbottens flygflottilj (F 21) inte genomföra den planerade julgransflygningen. Videoklippet är från Blekinge flygflottiljs flygning förra veckan. #svfm pic.twitter.com/VSk6FwaQqf — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) 18 декабря 2018 г.

Шведские пилоты намерены поздравить жителей Стокгольма с Рождеством, пролетев в небе над столицей в виде "елочки". Об этом сообщают Вооруженные силы Швеции.

Однако, полетам истребителей JAS 39 Gripen мешают плохие погодные условия, и они поэтому вылет перехватчиков уже несколько дней откладывается. Пока местные жители могут наблюдать лишь тренировки.

Отметим, что традиция использовать для рождественских полетов истребители JAS 39 Gripen в 2014 году. До этого рождественским строем летали учебно-тренировочные самолеты SK-60.

Как правило истребители летят со скоростью 375 километров в час на высоте 400 метров. Получается красиво и празднично.

Справка "РГ"

Истребитель-бомбардировщик JAS 39 Gripen относится к самолетам четвертого поколения. С 1997 года состоит на вооружении ВВС Швеции, а также в Венгрии, Чехии, ЮАР и Таиланда. Максимальная скорость на большой высоте - 2200 километров в час, боевой радиус - 800 километров, практический потолок - 15 000 метров, скороподъемность - 255 метров в секунду. Самолет может нести бомбы, ракеты "воздух - воздух" и "воздух-земля", а также вооружен 27-мм пушкой Mauser BK27.