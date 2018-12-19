Видео: ВВС Швеции в честь Рождества пролетят "елочкой"

Julgransflygning inställd! På grund av rådande väderförhållanden kan Norrbottens flygflottilj (F 21) inte genomföra den planerade julgransflygningen. Videoklippet är från Blekinge flygflottiljs flygning förra veckan. #svfm pic.twitter.com/VSk6FwaQqf— Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) 18 декабря 2018 г.
Шведские пилоты намерены поздравить жителей Стокгольма с Рождеством, пролетев в небе над столицей в виде "елочки". Об этом сообщают Вооруженные силы Швеции.
Однако, полетам истребителей JAS 39 Gripen мешают плохие погодные условия, и они поэтому вылет перехватчиков уже несколько дней откладывается. Пока местные жители могут наблюдать лишь тренировки.
Отметим, что традиция использовать для рождественских полетов истребители JAS 39 Gripen в 2014 году. До этого рождественским строем летали учебно-тренировочные самолеты SK-60.
Как правило истребители летят со скоростью 375 километров в час на высоте 400 метров. Получается красиво и празднично.
Справка "РГ"
Истребитель-бомбардировщик JAS 39 Gripen относится к самолетам четвертого поколения. С 1997 года состоит на вооружении ВВС Швеции, а также в Венгрии, Чехии, ЮАР и Таиланда. Максимальная скорость на большой высоте - 2200 километров в час, боевой радиус - 800 километров, практический потолок - 15 000 метров, скороподъемность - 255 метров в секунду. Самолет может нести бомбы, ракеты "воздух - воздух" и "воздух-земля", а также вооружен 27-мм пушкой Mauser BK27.