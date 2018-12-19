Русский футбол в этом году стал культурнее. Пресс-атташе футбольного клуба "Енисей" Станислав Меркис с другими сотрудниками придумали акцию #КультурныйКрасноярск. И стали после каждого матча дарить тренерам клубов-соперников произведения красноярских писателей, художников и музыкантов. Тему подхватили и в других командах.

Стасу Меркису всего 21 год. Он с командой, которая занимается продвижением клуба, и придумал эту акцию. Возможно, еще никогда в российской премьер-лиге так душевно не представляли свою Родину.

Родина Меркиса - село Казачинское в 200 километрах севернее Красноярска. Когда-то его предков депортировали сюда из Литвы. Стас закончил сельскую школу, поехал учиться в Красноярск. И теперь параллельно работает в "Енисее".

Акция #КультурныйКрасноярск началась этим летом с подарка Артему Дзюбе из "Зенита", который... забил первый гол "Енисею" в премьер-лиге. Для одного из самых популярных людей страны в этом году приготовили иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе.

Артем Дзюба – первый футболист, который забил «Енисею» в РПЛ.



Сегодня он получил сибирский подарок от клуба – иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе! pic.twitter.com/HXNLXQ0fgs — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 29 июля 2018 г.

Стас напоминает, что Игорю Акинфееву (еще одному человеку года) тоже достался такой набор. Именно в его ворота "Енисей" забил первый гол в этом году.

- Мы стали обсуждать, что дарить дальше. Составили список. Книги Виктора Астафьева, репродукции картин Василия Сурикова, биографии известных людей, например святителя Луки (Войно-Ясенецкого), - рассказывает Меркис. - Итальянскому тренеру "Спартака" Каррере подарили записи арий Хворостовского на итальянском. В общем, мы приобщали всех к культуре, к людям, связанным с Красноярским краем.

Главный тренер @fcsm_official Массимо Каррера получил подарок от клуба — арии на итальянском языке в исполнении легендарного оперного певца Дмитрия Хворостовского.#КультурныйКрасноярск pic.twitter.com/FRMfdA4H6i — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 7 октября 2018 г.

В "Енисее" закупают книги и альбомы, которые печатает одна местная типография. Стас говорит, что такие издания в сетевом магазине на найдешь. Например, главному тренеру ЦСКА подарили альбом с картинами художников севера - Красноярский край, как известно, до Северного Ледовитого океана протянулся.

Потом ЦСКА победил испанский "Реал" в Лиге чемпионов 3:0 - и в твиттере "Енисея" появилось сообщение, что на самом деле это были конспекты, как разгромить испанский клуб.

- А летом мы взяли в Ростов-на-Дону книгу Виктора Петровича Астафьева "Царь-рыба". Только потом поняли, что вручать ее придется тренеру по фамилии Карпин, - рассказывает Стас. - И вручили. Правда, не на пресс-конференции, а после. Мы проиграли там 0:4 - не хотелось на такой ноте начинать акцию. Начали после следующего матча.

И на #КультурныйКрасноярск обратили внимание. Другие клубы стали отвечать взаимностью.

Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев получил книгу, рассказывающую об известных репрессированных деятелях культуры и искусства, которые были сосланы в Красноярский край.#КультурныйКрасноярск pic.twitter.com/Wh3UjlLKlJ — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 11 ноября 2018 г.

- "Локомотив" подарил нам книгу с символами Москвы. "Анжи" из Махачкалы - книгу Расусла Гамзатова. Московское "Динамо" - биографию легендарного Льва Яшина, - рассказывает Меркис. - У "Динамо" была и шутка приготовлена: "Знаем, что вы любите дарить книги. Мы тоже для вас подготовили книгу, которую можно прочесть без очков". Шутка классная, но "Енисей" выиграл - и набрал три очка. Пришлось им дарить книгу без такой истории.

Стас рассказывает свою историю: "Родом из села Казачинское. Три-четыре часа езды на автобусе. На машине чуть быстрее. Пароходы туда уже не ходят, хотя родители в молодости таким транспортом пользовались. В Казачинском окончил 11 классов и поехал поступать в университет в Красноярск".

Казачинскому почти 400 лет. Село стоит на Енисее.

- Там был перевалочный пункт у казаков, когда они осваивали Сибирь, - объясняет Меркис. - Изначально острог назывался Казачьим лугом. Сейчас это районный центр, население - около 4 тысяч человек.

У Стаса вся родня там. Родители, младшие брат с сестрой, дедушки и бабушки:

- В те места моего деда-литовца сослали в 1940-х. Его родственники потом вернулись в Литву, но дед познакомился на Енисее с бабушкой - там и остался. А по маминой линии дед из Казачинского, бабушка тоже сибирячка.

Дед вспоминал, как он оказался в Сибири. Рассказывал, что дали какое-то время на сборы, потом посадили, как он говорит, в "скотские" вагоны - и повезли. Ехали ночами, никто не знал куда. Оказалось, на Енисей. Доехали все, но многие вскоре умерли. Дед был чуть ли не самым маленьким из привезенных. Потом кто-то возвращался в Литву. А он остался, потому что встретил здесь любовь.

Десять лет назад, вспоминает Меркис, на Енисей приезжали дедовы братья, сестры:

- Не только из Литвы, еще из США, Канады, Японии. Человек 20 собралось. Многие по-русски не говорили. Кажется, это не дед, а дядя всех собирал. Мне тогда было 11 лет. В футбол играли, в Красноярск ездили гулять.

Свое детство в сибирском селе Стас называет "современным", ведь телевизор показывал уже больше одной программы, а вскоре многие стали спутниковые тарелки устанавливать:

- Интернет появился году в 2004-м. Модем был такой, что во время пользования интернетом по телефону дозвониться было невозможно. Отец тогда электронную почту, помню, завел. Пока высокоскоростной интернет не появился, приходилось выкручиваться. Я, например, сохранял на компьютер разные материалы, чтобы потом почитать в автономном режиме.

Когда приезжали в санаторий или дом отдыха, знакомились с городскими. И нам, сельским, говорили: "Деревня! Да у вас даже интернета нет!" Это меня просто бесило!

Футбольное поле находилось прямо напротив дома. Фонарный столб был штангой. Вторые ворота с мальчишками сделали сами.

В детстве форма Жо в нашем селе была только у меня. Креативные земляки заваливали шутками, добавляя -ПА ‍♂️ pic.twitter.com/ewis0dlNS0 — Станислав Меркис (@Merkis_) 6 декабря 2018 г.

- Сейчас домой езжу дня на два-три. Копать картошку, ходить на охоту - это мне удовольствия никогда не доставляло. Хотя, конечно, своя еда - вкусная. Раньше у бабушки с дедом был скот. Но сейчас у фермеров, в основном, продукты закупают. Хотя я застал время, когда коров все держали. В школу идешь, а стадо такое большое, что перегородило дорогу. И ждешь, пока оно пройдет…

Помню, как отец приходил с работы и качал воду. Как мама по субботам стирала весь день. Это потом появилась и насосная станция, и стиральная машинка. Но здорово, что я застал то время, почувствовал, что такое труд. Хотя кто-то у нас в селе старой школе верен - воду вручную носит и стирает так же.

Стас не большой любитель чтения. Говорит, что если какую-то книгу и читает, то скачивает на телефон. В детстве, конечно, играл в компьютерные игры:

- Но родители следили, чтобы это было только в определенное время. И иногда, как говорится, могли дать "пинка"...