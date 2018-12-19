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19.12.2018 14:22
Рубрика: В мире

Во Франкфурте в полиции обнаружили правоэкстремистскую ячейку

Текст: Александр Саможнев

Пятерых сотрудников первого полицейского участка во Франкфурте-на-Майне на юго-западе Германии уволили в связи с подозрением о принадлежности их к правоэкстремистской ячейке. Прокуратура завела дело об использовании фигурантами символики запрещенных конституцией ФРГ организаций. К расследованию подключилось также земельное ведомство криминальной полиции, сообщает телеканал hessenschau.de.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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По версии следствия, в социальных сетях и мессенджерах полицейские распространяли оскорбительные ксенофобские изображения видео и тексты. Проверяется также информация о причастности подозреваемых к угрозам по электронной почте в адрес адвоката Седы Басай-Илдиз во Франкфурте. Личные сведения на юриста были получены с использованием служебного положения. Ранее она защищала на процессе семью, пострадавшую от правых радикалов.

Эксперты не исключают, что громкое дело может обнажить серьезные проблемы в рядах правоохранительных органов Германии. В ходе предварительной проверки в земле Гессен был установлен еще один полицейский, который, по всей вероятности, принадлежал к числу радикальных элементов. Не исключено, что подобные проявления имеют место также в полицейских участках в городах Висбаден, Оффенбах и Фулда.

"Если обвинение в отношении сотрудников полиции подтвердится, из этого будут сделаны самые серьезные выводы. Расследование проводится тщательно и быстро", - заверил министр внутренних дел земли Петер Бойт (ХДС). По его словам, в земле Гессен нет места экстремизму. Люди с таким мышлением и подходом к жизни не должны служить в полиции. Между тем земельный парламент готовится заслушать руководство полиции о ситуации с кадрами.

Это уже не первый случай прославления в немецких силовых ведомствах идей нацистской Германии. В апреле текущего года был задержан кадровый офицер бундесвера, который придерживался праворадикальных взглядов. Под видом сирийского беженца военный готовил крупный теракт в аэропорту Франкфурта.

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