Врачи разработали новый метод улучшения памяти

Московские медики разработали новую методику улучшения памяти и назвали ее нейрофитнес. О разработке научно-практического психоневрологического центра имени Соловьева сообщает газета "Вечерняя Москва".

Нейрофитнес должен улучшать память пациентов, у которых появились нарушения из-за хронических психических заболеваний, возраста или длительного употребления лекарств. Методика также эффективна в лечении депрессии.

"В основе психолого-психатерапевтического тренинга лежат достижения отечественной нейропсихологии и современной зарубежной нейробиологии", - рассказывает автор методики, врач-психотерапевт Алла Александрович.

Кроме того, значимое медицинское открытие сделал академик Игорь Ашмарин. Он открыл новый класс биологически активных пептидов. Их главная функция - сокращать развитие инсультов. А компания "Электрон" представила уникальный рентген, работающий под любым углом. Его можно использовать для малоподвижных пациентов.