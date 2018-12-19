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Вышел трейлер зомби-хоррора о средневековой Корее

Новости
    19.12.2018, 10:58
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Патриархальная Корея против средневековых оживших мертвецов - в трейлере "Королевства" (Kingdom) от Netflix.

Стриминговый сервис продолжает вгрызаться в культурологические пласты всех стран мира.

Фото: kinopoisk.ru
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Выходящий в следующем году многосерийный южнокорейский зомби-хоррор по-своему представит особый период Кореи, когда маленькая, но гордая страна носила название Государство Великий Чосон.

Сервис подписал проект сразу на два сезона и стоит заметить, что работа над продолжением начнется сразу после выхода первого - в феврале. Сериал является адаптацией оригинальных корейских комиксов.

В центре сюжета окажется кронпринц, которому предстоит самоубийственная миссия: избавить страну от таинственного вируса, который оживляет покойников и превращает последних в кровожадных зомби.

Простой люд борется с незваными гостями дедовскими методами - кустарными крематориями, бамбуковыми "ежами" и острыми мотыгами, но если в ближайшее время не разработать более радикальные способы борьбы с нежитью, то странная чума поглотит страну и вырвется за ее пределы.

Премьера 25 января 2019.

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