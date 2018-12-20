Закон Белгородской области от 19 декабря 2018 года № 331 "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Белгородской областной Думой 13 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 18 533 824,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 18 308 364,3 тыс. рублей, из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования - 225 460,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 18 556 540,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 22 716,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 19 942 221,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 19 699 621,3 тыс. рублей, из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования - 242 600,0 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 21 252 613,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 20 994 373,0 тыс. рублей, из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования - 258 540,0 тыс. рублей;

3) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 19 942 221,3 тыс. рублей;

4) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 21 252 913,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2019 год

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему закону.

Статья 4. Доходы бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Установить, что доходы бюджета Фонда формируются за счет источников:

1) на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 голов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нормированного страхового запаса Фонда:

1) на 2019 год в размере не более 944 762,3 тыс. рублей;

2) на 2020 год в размере не более 1 189 657,5 тыс. рублей;

3) на 2021 год в размере не более 1 380 269,7 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Белгородской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Белгородской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств B состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) финансовое обеспечение софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала из расчета средств на 2019 год - 70 рублей 10 копеек, на 2020 - 197 рублей 70 копеек, на 2021 год - 287 рублей 40 копеек и численности застрахованных лиц.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году

1. Установить, что в случае получения Фондом межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим законом, они учитываются в сводной бюджетной росписи Фонда без внесения изменений в настоящий закон и направляются на увеличение расходов соответственно целям их предоставления.

2. Утвердить на 2019 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Белгородской области, в размере 1% от объема средств, поступивших из бюджета Фонда по дифференцированным подушевым нормативам.

3. Остатки средств бюджета Фонда (за исключением указанных в части 4 статьи 7 настоящего закона), не использованные на 1 января 2019 года, не подлежащие возврату в соответствии c бюджетным законодательством Российской Федерации, направляются на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Белгородской области с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

4. Остатки средств бюджета Фонда, не использованные на 1 января 2019 на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, направляются в 2019 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией