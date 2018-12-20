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20.12.2018 11:12
Рубрика: Спорт

Божович: В "Спартаке" нужно наладить контакт между игроками

Текст: Данила Жиляев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Одна из основных проблем нынешнего московского "Спартака" заключается в сложностях во взаимоотношениях между игроками. Такое мнение высказал главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович, рассуждая о том, игра какой из команд РПЛ ему симпатична.

Фото: AP Photo/Paul White
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"Если честно, мне интереснее следить за ЦСКА. Очень импонирует работа Виктора Гончаренко. Еще нравится "Краснодар" Мурада Мусаева. Считаю эту команду реальным претендентом на чемпионство, - приводит слова Божовича "Советский спорт". - "Спартак" Кононова? У москвичей неплохая команда. Но там главное наладить человеческий контакт между игроками".

Говоря о неудаче ЦСКА, а также "Локомотива" в еврокубках, Божович заметил, что команды во многом пострадали из-за неудачного календаря. Он считает, что в следующем сезоне в плей-офф Лиги чемпионов может пробиться две российские команды.

"ЦСКА оставил в Лиге чемпионов очень сильное впечатление. Они же победили "Реал", да еще два раза. Вы хотите сказать, что эта команда - не уровня плей-офф? Просто не повезло, - уверен Божович. - И "Локомотив" в какой-то степени пал жертвой неудачного календаря. Стартовали плохо, а потом было поздно наверстывать упущенное. Не удивлюсь, если в следующем сезоне Россия будет представлена в плей-офф Лиги чемпионов даже двумя клубами".

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