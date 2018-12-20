Божович: В "Спартаке" нужно наладить контакт между игроками

Одна из основных проблем нынешнего московского "Спартака" заключается в сложностях во взаимоотношениях между игроками. Такое мнение высказал главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович, рассуждая о том, игра какой из команд РПЛ ему симпатична.

"Если честно, мне интереснее следить за ЦСКА. Очень импонирует работа Виктора Гончаренко. Еще нравится "Краснодар" Мурада Мусаева. Считаю эту команду реальным претендентом на чемпионство, - приводит слова Божовича "Советский спорт". - "Спартак" Кононова? У москвичей неплохая команда. Но там главное наладить человеческий контакт между игроками".

Говоря о неудаче ЦСКА, а также "Локомотива" в еврокубках, Божович заметил, что команды во многом пострадали из-за неудачного календаря. Он считает, что в следующем сезоне в плей-офф Лиги чемпионов может пробиться две российские команды.

"ЦСКА оставил в Лиге чемпионов очень сильное впечатление. Они же победили "Реал", да еще два раза. Вы хотите сказать, что эта команда - не уровня плей-офф? Просто не повезло, - уверен Божович. - И "Локомотив" в какой-то степени пал жертвой неудачного календаря. Стартовали плохо, а потом было поздно наверстывать упущенное. Не удивлюсь, если в следующем сезоне Россия будет представлена в плей-офф Лиги чемпионов даже двумя клубами".