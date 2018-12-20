Бунт людей из глубинки спровоцировал во Франции острый кризис

В витрине модного бутика "Тралала" на фешенебельной улице Риволи бросается в глаза вывеска: "Акция "Желтые жилеты"! Скидка 30%!". Продавщица указывает на просторное пальто до пят цыплячьего цвета по цене 169 евро и шерстяной женский "пастуший" жилет такой же расцветки за 89 евро.

- И как раскупают?

- Последние. Заказали очередную партию.

От бунта "желтых жилетов", которым ловко воспользовались торговцы с Риволи, вот уже несколько недель трясет всю Францию, а ее столицу - в особенности. Здесь долго еще будут помнить баррикады на Елисейских полях, смрад от горящих автомобилей, разгромленные банки, рестораны и магазины наподобие "Тралала" как в самом центре города, так и в отдаленных кварталах, где проходили настоящие битвы с полицией и спецназом жандармерии.

- Такого страха я не испытывала никогда, - поделилась со мной пожилая дама, проживающая на одной из улиц, по которой пронесся разрушительный желтый смерч. - А ведь я застала май 68-го с его столкновениями в Латинском квартале. Все это ужасно и для нас, и для репутации Парижа.

Страна сейчас похожа на развороченный муравейник, хотя в предрождественские дни градус противостояния немного снизился. А ведь все, казалось, началось если не с пустяка, то с не такой уж большой проблемы. Французское правительство, следуя указаниям президента Эмманюэля Макрона сделать энергетику страны более экологичной, решило ввести с 1 января 2019 года дополнительный налог в несколько евроцентов на автомобильное горючее. Подобные акции проводились и ранее, и не только при нынешнем хозяине Елисейского дворца. Народ ворчал, но этим все и заканчивалось. Но не в этот раз. В социальных сетях появились возмущенные петиции, под ними стали подписываться десятки, а затем и сотни тысяч человек. Не поняв, что речь идет о тектоническом социальном сдвиге, Эмманюэль Макрон отказался пойти на попятную. И сделал огромнейшую ошибку. По всей стране начались стихийные выступления людей, облачившихся в "желтые жилеты", те самые копеечные светоотражающие накидки, что хранятся в багажнике каждого автомобиля и достаются в случае аварии на дороге. Объявленное подорожание "горючки" и стало той самой аварией для многих французов, когда от гнева сжимаются кулаки и кровь бьет в голову. Когда Макрон понял, чем ему грозят выступления, было поздно, несмотря на его вынужденные уступки - отказ от "экологического налога", от повышения цен на газ и электричество.

Французскому президенту не хватило сочувствия к простому люду

Так кто же они, эти как будто возникшие из ниоткуда "желтые жилеты"? Это французская глубинка, которая была всегда, но до поры до времени во властных структурах в Париже ее не видели и не слышали. То самое молчаливое многомиллионное большинство, что традиционно сторонилось политики, пока чаша терпения не переполнилась. Это французы, живущие вдали от мегаполисов, в мелких и средних городках. Далеко не бездельники - рабочие, мелкие предприниматели, торговцы. Однако с каждым годом из-за роста стоимости жизни и налогов им приходится все тяжелее даже на своей периферии. Еще лет 15-20 назад их можно было отнести к среднему классу, но с тех пор уровень жизни медленно, но верно снижался, дойдя до грани, за которой еще чуть-чуть - и бедность. Драма этих людей в том, что сегодня, даже имея работу, многие не могут себе позволить достойную жизнь. Кого ни спроси, общее ощущение, что там, наверху, их ни в грош не ставят. Здесь запомнили презрительные характеристики, которые срывались с языка Макрона в адрес сограждан из числа тех, кто, как говорится, "гимназиев не кончал". Мол, "никчемные", "галлы, не поддающиеся реформам", "бездельники".

Макрону пришлось "съесть шляпу". Фото: REUTERS

Французскому президенту явно не хватало сочувствия по отношению к простому люду. Возьмем, к примеру, Жака Ширака. Ему многое прощалось только потому, что он искренне любил и уважал французов, к каким бы слоям они ни относились. Он мог запросто зайти в бистро и за стаканом пива от души пообщаться с его завсегдатаями. Недаром он и сейчас наравне с Шарлем де Голлем остается самым популярным из президентов республики. Кроме того, "желтые жилеты" считают, и не без основания, что Макрон, сам в прошлом инвестиционный банкир у Ротшильдов, больше радеет об интересах богатых. Чтобы потушить пожар, президенту пришлось, как здесь говорят, "съесть собственную шляпу" и признать справедливым гнев соотечественников. Был объявлен целый ряд социально ориентированных мер, в том числе увеличение минимума заработной плат на 100 евро, отмена повышения пенсионного налога. Макрон также обещал провести в стране широкие дебаты по другим требованиям "желтых жилетов", а они уже от чисто экономических перешли к политическим. Среди них - идея проводить по примеру Швейцарии референдумы, на которые выносились бы вопросы, представляющие интерес для всех граждан.

Этими уступками Елисейскому дворцу удалось немного сбить градус "желтой лихорадки". Однако никто не может гарантировать, что наступающий год не будет отмечен новыми приступами социального недуга.

Хроника уличных войн

Весной 1968 года студенческие волнения в Париже, вошедшие в историю как "Красный май", переросли в манифестации под левацкими и анархистскими лозунгами "Запрещено запрещать!", "Будьте реалистами - требуйте невозможного!". Имели место многочисленные столкновения с полицией, погромы и поджоги, строились баррикады. Правоохранители применяли слезоточивый газ и избивали демонстрантов дубинками. Были ранены более 100 человек.

Осенью 2005 года 17 департаментов Франции были охвачены восстанием иммигрантской молодежи с корнями в Северной Африке. На два месяца в стране было введено чрезвычайное положение. Этот конфликт носил одновременно социальный и религиозно-этнический характер. В итоге было сожжено около 10 тысяч автомобилей, подожжено две сотни государственных учреждений, разгромлены магазины, рестораны, школы, библиотеки, церкви. Был нанесен ущерб на 200 миллионов евро.

В августе 2011 года в ряде городов Великобритании, включая Лондон, Манчестер, Бристоль, вспыхнули беспорядки в связи с гибелью от полицейской пули 29-летнего жителя одного из районов столицы. Участники бесчинств поджигали здания, машины и автобусы. Магазины и рестораны были разграблены, полицию забросали бутылками с зажигательной смесью. Были арестованы сотни человек.

В марте 2012 года в Испании в ходе всеобщей стачки, организованной профсоюзами против сокращения социальных программ и упрощения процедуры увольнения работников, забастовщики били витрины, поджигали мусорные баки. В ходе уличной герильи полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. 176 человек были задержаны, 104 получили ранения.