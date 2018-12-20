Один из самых известных в мире интернет-магазинов одежды, Yoox, основанный в 2000 году, решил использовать накопленный за 18 лет опыт взаимодействия с покупателями и запустил собственный бренд с лаконичным названием 8 BY YOOX. Примечательно, что все его коллекции будут создаваться на базе данных, полученных из соцсетей, онлайн-медиа и выбора покупателей. Другими словами, это первый в истории интернет-торговли прецедент, когда главным источником информации о цветовых сочетаниях и моделях на будущий сезон будет Big Data.

Значит ли это, что Big Data может заменить дизайнеров, и как новая технология отразится на будущем интернет-торговли, РГ - "Стиль жизни" поговорил с управляющим директором Yoox Паоло Машо.

Управляющий директор Yoox Паоло Машо. Фото: Yoox

Господин Машо, первая коллекция, созданная на основе Big Data, поступила в продажу этой осенью. Что вы можете сказать об отклике покупателей - расчет себя оправдал?

Паоло Машо: Мы невероятно довольны результатами: после запуска прошел всего месяц, а мы уже перевыполнили план. Не кривя душой, скажу, что это не стало для нас сюрпризом, мы были уверены в нашем продукте, ведь, как вы верно заметили, чтобы понять запросы потребителей на текущий и будущий сезон, мы используем Big Data. Цель 8 BY YOOX - представить коллекцию, которая удовлетворит потребности всех наших покупателей.

Ваши покупатели живут в странах с разными климатическими и социально-экономическими условиями. Будет ли одна и та же коллекция одинаково привлекательна для жителей, скажем, Лондона, Рима и Москвы?

Паоло Машо: Одна из задач бренда 8 BY YOOX - представлять коллекции обязательных для каждого современного человека вещей. То есть, это базовые модели, которые обычно адаптируются к любому гардеробу. Что касается портала Yoox в целом, мы предлагаем такое количество брендов и разнообразных моделей, что, полагаю, каждый может подобрать то, что отвечает его запросам.

Интересно, какие модели были созданы с учетом полученных вами данных? И что продается особенно хорошо?

Паоло Машо: Некоторые вещи уже распроданы, например, кожная юбка А-силуэта. В целом все кожаные вещи и верхняя одежда из коллекции пользуются большой популярностью. Другим бестселлером стал костюм пижамного кроя, который мы определили как долгосрочный тренд и предложили его в цветочном принте - очередная находка, полученная при помощи Big Data.

Может ли математический расчет заменить работу человека? Какова роль дизайнеров в создании ваших коллекций?

Паоло Машо: Математический расчет ни при каких обстоятельствах не может заменить дизайнера, ведь речь идет о двух совершенно разных процессах: технологическом, в котором как раз используются данные расчетов, и творческом, который был и будет связан с человеческой деятельностью. Но при этом технология может быть ценным инструментом при разработке продукта. Уникальность нашего бренда как раз и заключается в диалоге человека и искусственного интеллекта.

Как происходит этот "диалог"?

Паоло Машо: В первую очередь, мы тщательно анализируем данные о продажах и отзывы покупателей. Это делается при помощи программы, которая работает на трех уровнях исследования и анализа - семантическом, графическом и хроматическом: мы вычленяем информацию из интернет-контента, социальных сетей и онлайн-изданий. На следующем этапе полученная информация оформляется в виде мудборда - опорного рабочего инструмента дизайнеров - и передается творческой команде разработчиков. А она уже трансформирует эти данные в конкретные модели одежды.

Где вы будете производить свои коллекции?

Паоло Машо: Дизайн и большая часть производства осуществляются в Италии, но выпуск некоторых моделей мы переносим в страны с более высокой экспертизой. Например, эспадрильи, что логично, мы изготовляем в Испании, шелк - в Китае, а натуральный хлопок - в Португалии. К выбору своих партнеров мы относимся очень тщательно.

Один из самых серьезных недостатков интернет-торговли, который останавливает многих потенциальных покупателей - отсутствие примерки. Как вы думаете, могут ли современные технологии помочь и в этом вопросе?

Паоло Машо: как раз только что мы запустили иммерсивную онлайн-примерочную Yooxmirror. С виду это игривое мобильное приложение, но за ним стоит сложная технологическая работа. Так, специально для Yooxmirror был разработан аватар по имени Daisy - модный онлайн-консультант и одновременно 3D-модель, которая будет примерять одежду. Помимо этого, приложение будет предлагать до 250 моделей каждую неделю - на основе предпочтений покупателя, и возможность отправить фото с выбранной одеждой своим друзьям: чтобы оперативно узнавать их мнение.