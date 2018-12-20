Фото: "Наше Радио" отпраздновало свое 20-летие рок-марафоном

Новости

Сборная России осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА 12:24
Видео: Вьетнамский рыбак поймал китайскую торпеду 12:20
На Кубани завели дело на водителя маршрутки, высадившего женщину 12:12
Лукашенко поручил комплексно подходить к развитию минского региона 12:10
Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина 12:10
Комитет Совфеда поддержал закон об ответственном отношении к животным 12:08
В РФ создали арктический радиолокационный комплекс для беспилотников 12:06
СК возбудил дело после отравления жителей под Ростовом 12:00
Видео: Disney показал свою версию истории Колобка 11:59
В России открылась сеть кинотеатров виртуальной реальности 11:48
Лучшего немецкого журналиста 2018 года уволили за выдуманные репортажи 11:46
Внучка Шаляпина подарила Музею музыки предметы из семейного архива 11:45
В Уфе спасатели освободили из плена собаку 11:42
В Краснодаре нашли девочку, пропавшую весной в Хабаровском крае 11:40
Челябинку повторно отдали под суд за гибель ребенка от водки 11:35
На Кубани собрали 108 миллионов рублей курортного сбора 11:34
В России до старта продаж подорожали две модели BMW 11:30
Петербург побьет свой рекорд по приему туристов 11:29
Фото: появились кадры продолжения вестерна "Дэдвуд" 11:24
Работу ремонтного танка в аэропорту Домодедово сняли на видео 11:24
В ДТП на трассе М-2 под Тулой погибли три человека 11:18
Семь человек пострадали в ДТП под Псковом 11:18
Божович: В "Спартаке" нужно наладить контакт между игроками 11:12
"Леденящие душу приключения Сабрины" продлили на 3-й и 4-й сезоны 11:11
Видео: Белорусский Дед Мороз рассказал, как правильно встретить Новый год 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 10:56
Рубрика: Культура

Фото: "Наше Радио" отпраздновало свое 20-летие рок-марафоном

Текст: Илья Чекинев

Одна из ведущих российских радиостанций, чья аудитория сегодня составляет 125 миллионов человек, а география вещания перевалила за сотню городов, отметила юбилей нон-стопом в прямом эфире.

С самого утра в студии Vintage, оборудованной техникой 60-х, 70-х и 80-х годов, начали собираться музыканты, чьи творческие судьбы тесно связаны с "Нашим радио".

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Anthrax сыграли в Москве "концерт по заявкам"

За семь часов, что длился рок-марафон, один за другим в прямом эфире отыграли "СерьГа", "БИ-2", "Машина времени". "7Б" и "Ногу Свело!".

С поздравлениями радиостанции в прямом эфире среди прочих выступили известный питерский рок-деятель Игорь "Панкер" Гудков,  обладатель специфического чувства юмора Владимир Вишневский и харизматичный актер Иван Охлобыстин.

"Я желаю "Нашему радио" оставаться таким, какое оно есть, потому что оно всегда было разным, но всегда хорошим", - принес "заметку про вашего мальчика" Охлобыстин, чьим голосом говорит почтальон Печкин в мультсериале "Возвращение в Простоквашино". "Мальчик" стал взрослым юношей, и в его день рождения нам остается только присоединиться к поздравлениям.

Культура Музыка Рок РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция пресс-конференции Владимира Путина
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья
В Россию вернулись застрявшие на острове Хайнань жители Приамурья
Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России
МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии