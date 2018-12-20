Фото: "Наше Радио" отпраздновало свое 20-летие рок-марафоном

Одна из ведущих российских радиостанций, чья аудитория сегодня составляет 125 миллионов человек, а география вещания перевалила за сотню городов, отметила юбилей нон-стопом в прямом эфире.

С самого утра в студии Vintage, оборудованной техникой 60-х, 70-х и 80-х годов, начали собираться музыканты, чьи творческие судьбы тесно связаны с "Нашим радио".

За семь часов, что длился рок-марафон, один за другим в прямом эфире отыграли "СерьГа", "БИ-2", "Машина времени". "7Б" и "Ногу Свело!".

С поздравлениями радиостанции в прямом эфире среди прочих выступили известный питерский рок-деятель Игорь "Панкер" Гудков, обладатель специфического чувства юмора Владимир Вишневский и харизматичный актер Иван Охлобыстин.

"Я желаю "Нашему радио" оставаться таким, какое оно есть, потому что оно всегда было разным, но всегда хорошим", - принес "заметку про вашего мальчика" Охлобыстин, чьим голосом говорит почтальон Печкин в мультсериале "Возвращение в Простоквашино". "Мальчик" стал взрослым юношей, и в его день рождения нам остается только присоединиться к поздравлениям.