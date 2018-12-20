Глава наркокартеля арестован в Мексике

Наркобарон Хосе Галеана по прозвищу Тете задержан в штате Мехико. Он является предполагаемым главарем преступной организации "Независимый картель Акапулько".

Как информирует портал Proceso, задержание состоялось в городе Толука. Операция прошла без использования оружия.

В 2013 году Галеану уже задерживали сотрудники полиции по обвинению в причастности к организованной преступности, наркотрафику и похищениям. Спустя два года он вышел на свободу.

"Независимый картель Акапулько" занимается распространением наркотиков, похищениями людей и вымогательствами в курортном Акапулько.