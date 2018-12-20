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20.12.2018 14:49
Рубрика: В мире

Япония планирует возобновить коммерческий промысел китов

Текст: Александр Ленин

Японское правительство намерено выйти из Международной комиссии по промыслу китов и возобновить добычу этих млекопитающих на коммерческой основе. Ожидается, что соответствующее решение будет принято до конца текущего года.

В случае выхода из указанной международной организации японская сторона рискует потерять право на вылов китов в Антарктике по квоте в научных целях, однако сможет возобновить охоту в своих прибрежных водах и исключительной экономической зоне.
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Мораторий на коммерческий китобойный промысел был наложен в 1986 году. Токио присоединился к решению Международной китобойной комиссии (IWC) спустя два года, передает телерадиокомпания NHK.

Не исключено, что в случае возобновления коммерческого китобойного промысла японскими рыбаками Токио может столкнуться с противодействием экологов и ряда зарубежных государств, которые критически относятся к уничтожению данного вида морских млекопитающих.

Политики островного государства готовятся провести ряд консультаций с международными партнерами, в ходе которых планируют разъяснить свои подходы к этому вопросу.

Япония неоднократно осуждалась мировым сообществом за истребление китов. Природоохранные общества обвиняли рыбаков из Страны восходящего солнца в незаконном китовом промысле, который проводится "под прикрытием научной деятельности".

Впрочем, Токио это не смущает. Японские власти настаивают на своем праве охотиться на млекопитающих, заявляя, что делают это исключительно ради науки.

Между тем в Токио не составляет труда найти ресторан, где вам подадут свежее китовое мясо. Однако японцы уверяют, что в пищу идут только те части млекопитающих, которые не пригодились для исследований.

В мире Восточная Азия Япония
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