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20.12.2018 21:02
Рубрика: Власть

Скопировать "четырехсотку" невозможно

Передача Соединенным Штатам секретов С-400 маловероятна
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск №7751 (288)
Американское информагентство Bloomberg распространило информацию о том, что Турция будто бы готова передать зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф" в США для изучения. Насколько это вероятно? Что приобретет Вашингтон и что потеряют Москва с Анкарой?
Даже если американские специалисты доберутся до секретов С-400, раскрывать их им придется очень долго. Фото: РИА Новости Даже если американские специалисты доберутся до секретов С-400, раскрывать их им придется очень долго. Фото: РИА Новости
Даже если американские специалисты доберутся до секретов С-400, раскрывать их им придется очень долго. Фото: РИА Новости

Сразу можно сказать, что такая передача маловероятна. Турция приложила слишком много усилий, чтобы добиться контракта по С-400. И сдача этого комплекса американцам станет серьезнейшей репутационной потерей Анкары. К тому же в контракте, который находится в стадии реализации, прописаны обязательства, которые запрещают передачу секретов "Триумфа" третьим странам.

Конечно, американские военные, скорее всего, получат какой-то доступ к С-400, так как Турция - член НАТО. Но это, по мнению наших экспертов, ничего им не даст. Пока они будут пытаться разобраться в алгоритмах работы зенитно-ракетной системы, российские разработчики уйдут далеко вперед.

Фото: Станислав Красильников/ИТАР-ТАСС
В Кремле заявили о продолжении реализации контракта по С-400

Кстати, после покупки Анкарой С-400 Вашингтон решил все-таки продать Турции свои комплексы ПВО Patriot. До этого американцы всячески тормозили переговоры по таким поставкам.

Напомним, контракт на поставку Турции четырех систем С-400 на сумму около 2,5 млрд долларов был подписан в июле 2017 года. Поставки ожидались в марте 2020 года, но позднее Анкара и Москва договорились ускорить процесс и начать поставки уже летом 2019 года.

Поэтому можно предположить, что публикация "Блумберга" направлена на срыв российско-турецкой сделки или хотя бы на осложнение ее реализации. Но процесс пошел, и его не остановить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, и он будет продолжен".

В Крыму прошли учения дивизиона С-400

Американцы давно пытались получить доступ к системам С-300, а теперь и к С-400. С-300 перестал быть для них секретом еще в начале 1990-х. Тогда разведуправление министерства обороны США смогло через только что получившие независимость страны СНГ купить практически полный комплект позиционного комплекса С-300П, причем самой первой разработки. Тем не менее он полностью превосходил по своим характеристикам все зенитно-ракетные комплексы ПВО армии США.

Так вот, когда американские специалисты разобрали до винтика полученный ими С-300П, то были неприятно удивлены. Элементная база российского комплекса значительно уступала той, из которой строились американские комплексы.

За океаном так и не поняли, как из этого, по их мнению, "примитива" можно было создать настоящее чудо противовоздушной обороны.

Затем американцы с огромным трудом смогли закупить уже в России более совершенный комплекс С-300В. Но он был поставлен им в экспортном, да к тому же еще и специальном исполнении с очень загрубленными характеристиками. Американцы опять ничего для себя не извлекли.

Фото: Крымова Юлия/РГ
Дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму у границы с Украиной

Сейчас военным НАТО и Израилю просто навязывает знакомство с С-300 самостийная Украина.

Еще в конце лета израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием своих F-15, против которых работали украинские С-300. В качестве наблюдателей присутствовали американские военные специалисты.

Естественно, израильские летчики полностью переиграли украинские расчеты "трехсоток". Кто бы удивлялся? Как утверждали различные источники, украинцы после этого не только выдали все характеристики имеющихся у них С-300, но и позволили гостям самим опробовать зенитно-ракетные комплексы в полевых условиях в стрельбе по мишеням. Ну и что? В украинской армии боевое дежурство несут столь же древние С-300П, которые еще четверть века назад американцы досконально изучили.

За новейшими образцами военной техники всегда идет охота. И мы, если предоставляется такая возможность, стараемся заполучить и новейшие крылатые ракеты, и бронетехнику, и многое другое.

Контракт на поставку Турции С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов был подписан в июле 2017 года

В свое время добытые в Афганистане "Стингеры" позволили значительно улучшить отечественные переносные зенитно-ракетные комплексы. А вывезенные из Ливана израильские танки с динамической защитой дали возможность создать свой аналог, который со временем стал лучшим в мире.

Но с комплексами и системами вроде С-300 и С-400 все обстоит несколько иначе.

У нас настолько разные по сравнению с США подходы в самой идеологии проектирования зенитно-ракетных систем большой дальности, что просто копировать американцы их не могут. А поступиться своими принципами создания перспективных "Пэтриотов" тоже никогда не захотят. Так что охота на С-400 лишена практического смысла.

Власть Безопасность Армия Российско-турецкие отношения
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