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20.12.2018 15:15
Рубрика: В мире

Президент Польши решил поменять посла на Украине

Текст: Александр Ленин

Посол Польши на Украине Ян Пекло в конце января 2019 года вернется на родину. Решение поменять главу дипмиссии принял президент польского государства Анджей Дуда. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительственного издания "Польский монитор".

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"На основании статьи 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 года отзываю с 31 января 2019 года господина Яна Пекло с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Украине", - сказано в документе.

В настоящий момент остается неизвестным, кто заменит Яна Пекло. Источники во властных структурах говорят, что это произойдет довольно быстро и плавно. Впрочем, официальные лица в Варшаве предпочитают не увязывать отъезд руководителя польского посольства из Украины с рядом острых моментов в двусторонних отношениях. По некоторым сведениям, в настоящее время польские власти планируют повысить ранг представительства в Киеве.

Напомним, что в сентябре этого года разгорелся очередной скандал. Ситуация была связана с вопросами эксгумации останков польских захоронений на Украине и восстановлением уничтоженных украинских памятников в Польше.

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