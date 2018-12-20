Президент Польши решил поменять посла на Украине

Посол Польши на Украине Ян Пекло в конце января 2019 года вернется на родину. Решение поменять главу дипмиссии принял президент польского государства Анджей Дуда. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительственного издания "Польский монитор".

"На основании статьи 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 года отзываю с 31 января 2019 года господина Яна Пекло с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Украине", - сказано в документе.

В настоящий момент остается неизвестным, кто заменит Яна Пекло. Источники во властных структурах говорят, что это произойдет довольно быстро и плавно. Впрочем, официальные лица в Варшаве предпочитают не увязывать отъезд руководителя польского посольства из Украины с рядом острых моментов в двусторонних отношениях. По некоторым сведениям, в настоящее время польские власти планируют повысить ранг представительства в Киеве.

Напомним, что в сентябре этого года разгорелся очередной скандал. Ситуация была связана с вопросами эксгумации останков польских захоронений на Украине и восстановлением уничтоженных украинских памятников в Польше.