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20.12.2018 15:17

Путин высоко оценил роль Ататюрка в истории Турции

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил уровень развития российско-турецких отношений и роль Мустафы Кемаля Ататюрка в истории своей страны. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов на ежегодной пресс-конференции.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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"Мы довольны нашими отношениями, - заявил президент. - Наши интересы не всегда совпадают, но мы с уважением относимся к национальным интересам Турции. И наши турецкие партнеры готовы идти на компромисс".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Особо Владимир Путин отметил роль личности - нынешнего главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и основателя республики Ататюрка.

"Ататюрк вписал яркую страницу в сохранение турецкой государственности. И был большим другом России, мы это ценим", - подчеркнул президент.

Пресс-конференция президента продолжается. "РГ", напомним, ведет онлайн-трансляцию.

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