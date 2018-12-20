Путин высоко оценил роль Ататюрка в истории Турции

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил уровень развития российско-турецких отношений и роль Мустафы Кемаля Ататюрка в истории своей страны. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов на ежегодной пресс-конференции.

"Мы довольны нашими отношениями, - заявил президент. - Наши интересы не всегда совпадают, но мы с уважением относимся к национальным интересам Турции. И наши турецкие партнеры готовы идти на компромисс".

Особо Владимир Путин отметил роль личности - нынешнего главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и основателя республики Ататюрка.

"Ататюрк вписал яркую страницу в сохранение турецкой государственности. И был большим другом России, мы это ценим", - подчеркнул президент.

Пресс-конференция президента продолжается. "РГ", напомним, ведет онлайн-трансляцию.