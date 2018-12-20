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20.12.2018,  
16:09
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Ракетный зонт: "Стрела-10" надежно защитит Донбасс от авиации ВСУ

Воинские части самопровозглашенных народных республик Донбасса готовы дать адекватный отпор агрессивным действиям киевских силовиков.

В появившемся в Сети репортаже Народной милиции ЛНР продемонстрирована боевая учеба различных подразделений.

В настоящее время на полигонах находятся реактивные дивизионы с установками залпового огня БМ-21 "Град", 100-мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", а также 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и буксируемые орудия Д-30.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Днем и ночью оттачивают свое ратное мастерство мотострелки и танкисты. На видео показаны маневрирующие основные боевые танки Т-64БВ.

В связи с угрозой применения ВСУ самолетов фронтовой авиации и боевых вертолетов особое внимание уделяется средствам ПВО. У народной милиции имеются зенитные ракетные комплексы "Стрела-10",выполненные на шасси знаменитой "мотолыги" - легкого тягача МТ-ЛБ. Эта бронированная машина отличается высокой надежностью и хорошей подвижностью. Она может плавать и развивать по шоссе скорость до 60 км/ч.

Установка вооружена четырьмя зенитными ракетами. Каждая из них весит более 42 кг. Они могут уничтожать цели, летящие со скоростью до 415 м/c на встречных курсах и 310 м/с на догонных.

Высота поражения от 25 м до 3-3,5 км. Дальность: от 0,8-1,2 до 5 км.

Внутри машины размещается дополнительный боекомплект, насчитывающий еще 4 ракеты. В качестве самообороны установлен 7,62-мм пулемет ПК. Боевая масса -12,3 т. Экипаж- 3 человека.

Кроме самолетов и вертолетов, "Стрела-10" способна эффективно поражать и беспилотные летательные аппараты различных типов.

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