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20.12.2018 09:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фирма в Подмосковье переплавляла сыр с кишечной палочкой для перепродажи

Фирма из подмосковной Рузы переплавляла сыр с истекшим сроком годности для дальнейшей продажи. По факту производства и сбыта товаров, которые не отвечают требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело.

Фото: REUTERS
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Следствие установило, что сотрудники фирмы покупали просроченный сыр, удаляли с него уже появившуюся плесень, переплавляли продукт и расфасовывали по упаковкам с логотипами известных марок. Общий вес изъятой продукции, которая предназначалась для сбыта, составил более 10 тонн, рассказали в пресс-службе СК РФ.

Экспертиза показала, что этот сыр не соответствует требованиям безопасности. В исследованных образцах были обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

Будут проведены допросы сотрудников фирмы - директоров и учредителей, а также рабочего персонала и бухгалтера.

Отметим также, что в сетевые фирмы, которые должны были продавать этот сыр, были направлены запросы с требованием убрать товар с прилавков.

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