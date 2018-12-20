Москвичи увидят "холодное полнолуние"

В субботу, 22 декабря, москвичи смогут увидеть так называемое "холодное полнолуние" - полнолуние длинной ночи. В этом году это астрономическое явление совпадает с зимним солнцестоянием.

В этот день Солнце поднимется на наименьшую высоту в Северном полушарии, световой день будет самый короткий в году, а ночь - самая длинная. Сумерки начнутся уже в 15.58, а рассвет - в 8.57. Таким образом, продолжительность ночи составит 17 часов, сообщает m24.ru со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

В ночь солнцестояния с 21 на 22 декабря 2018 года максимума достигнет самый северный метеорный поток - Урсиды. Однако, как ранее рассказал руководитель астрономического комплекса Московского Планетария Ярослав Турилов, в этом году увидеть Урсиды вряд ли удастся - Луна будет близка к фазе полнолуния.