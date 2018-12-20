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20.12.2018 12:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Рязанью в ДТП со школьным автобусом погибли два человека

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязанской области Skoda Rapid протаранил школьный автобус. В аварии погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В ДТП на трассе М-2 под Тулой погибли три человека

Авария произошла в 7:30 в Касимовском районе. На 249 километре автодороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов столкнулись Skoda Rapid и автобус ПАЗ, перевозивший школьников. В момент аварии, уточнили в полиции, пассажиров в автобусе не было.

По данным полиции, легковой автомобиль ехал из Москвы в сторону Касимова. Предположительно, 46-летний водитель не справился с управлением, и врезался в школьный автобус. Удар был такой силы, что водитель-москвич и 59-летний пассажир Skoda скончались на месте. Водитель автобуса также получил травмы и был госпитализирован.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливая все обстоятельства происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область
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